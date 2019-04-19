Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Любовник оставил бывшую Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: пресс-служба
Певец снова путешествует без киевской пианистки

Все чаще Прохор Шаляпин оставляет Виталину Цымбалюк-Романовскую и отправляется в путь. На новом снимке, опубликованном в соцсети, он позирует в одиночестве. Фанаты заинтригованы.

Певец ничего не написал под фото, оставив лишь свои имя и фамилию на двух языках. Вот поклонники и стали думать, куда это его занесло.

"На высоте птичьего полета", "Красивый вид, но не понятно, где это", 

– написали они. Комментариев было мало, наверное, почитатели Шаляпина все еще теряются в догадках или решили промолчать.

Между тем более ранний кадр, выложенный Прохором в Instagram, вызвал массу самых разных отзывов. Сам возлюбленный Виталины под ним отметил: "Фу, какие белые зубы! Аж тошно!.. Привет желтозубым/гнилозубым".

На странице артиста завязался спор. "Проша, ну ты, если что, беззубый... ведь до того, как тебе нацепили виниры, твои собственные зубы сточили, ведь так?" – спросил его некий подписчик. На что последовал ответ: "Ничего мне не стачивали – у меня очень даже приличные зубы свои". Однако красавчику не поверили. "А зачем эти беляши надел тогда?" – поинтересовался другой любопытный.

Кто-то смеялся. Некоторые упрекали певца в грубости:

"Меньше стервозности, Прохор", "Все свалили с твоей страницы, как ты с ними общаешься недоброжелательно", "Думайте, прежде чем писать такие посты, и не "опускайте "себя до "примитивизма" в глазах поклонниц, коим, как нетрудно догадаться, посвящаются ваши "голые тело" и миллион фотографий с изображением неподдельного нарочитого самолюбования", "Неумно", "Дешевка. Это уже смешно и дешево смотрится".

Ни в одном из этих постов не упоминается о Цымбалюк-Романовской, и ее самой нет. На нескольких последних фото Шаляпин также изображен в одиночестве. Да и бывшая жена Армена Джигарханяна тоже выложила фото, на котором показана без друга милого.

Об отношениях киевской пианистки и певца судачат постоянно. Не так давно их назвали фарсом. Подписчики артистов тоже не раз сомневались в искренности чувств обоих.

К тому же Прохор то выбирает себе жену среди бабушек, то с одной из бывших любовниц обнимается. И некоторое время назад, размышляя над тем, как "много в нашей жизни лжи", он уезжал от нынешней дамы сердца...

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Порошенко по телефону умолял Тимошенко проголосовать за него

В штабе политика готовы пойти на все, чтобы опередить Владимира Зеленского

Деньги на ветер: Захарова поставила на место назойливую ПАСЕ

Чтобы со стороны наблюдать за заседаниями евродепутатов, не обязательно тратить миллионы. Это можно сделать совершенно бесплатно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей