Любовник оставил бывшую Джигарханяна

Певец снова путешествует без киевской пианистки

Все чаще Прохор Шаляпин оставляет Виталину Цымбалюк-Романовскую и отправляется в путь. На новом снимке, опубликованном в соцсети, он позирует в одиночестве. Фанаты заинтригованы.

Певец ничего не написал под фото, оставив лишь свои имя и фамилию на двух языках. Вот поклонники и стали думать, куда это его занесло.

"На высоте птичьего полета", "Красивый вид, но не понятно, где это",

– написали они. Комментариев было мало, наверное, почитатели Шаляпина все еще теряются в догадках или решили промолчать.

Между тем более ранний кадр, выложенный Прохором в Instagram, вызвал массу самых разных отзывов. Сам возлюбленный Виталины под ним отметил: "Фу, какие белые зубы! Аж тошно!.. Привет желтозубым/гнилозубым".

На странице артиста завязался спор. "Проша, ну ты, если что, беззубый... ведь до того, как тебе нацепили виниры, твои собственные зубы сточили, ведь так?" – спросил его некий подписчик. На что последовал ответ: "Ничего мне не стачивали – у меня очень даже приличные зубы свои". Однако красавчику не поверили. "А зачем эти беляши надел тогда?" – поинтересовался другой любопытный.

Кто-то смеялся. Некоторые упрекали певца в грубости:

"Меньше стервозности, Прохор", "Все свалили с твоей страницы, как ты с ними общаешься недоброжелательно", "Думайте, прежде чем писать такие посты, и не "опускайте "себя до "примитивизма" в глазах поклонниц, коим, как нетрудно догадаться, посвящаются ваши "голые тело" и миллион фотографий с изображением неподдельного нарочитого самолюбования", "Неумно", "Дешевка. Это уже смешно и дешево смотрится".

Ни в одном из этих постов не упоминается о Цымбалюк-Романовской, и ее самой нет. На нескольких последних фото Шаляпин также изображен в одиночестве. Да и бывшая жена Армена Джигарханяна тоже выложила фото, на котором показана без друга милого.

Об отношениях киевской пианистки и певца судачат постоянно. Не так давно их назвали фарсом. Подписчики артистов тоже не раз сомневались в искренности чувств обоих.

К тому же Прохор то выбирает себе жену среди бабушек, то с одной из бывших любовниц обнимается. И некоторое время назад, размышляя над тем, как "много в нашей жизни лжи", он уезжал от нынешней дамы сердца...