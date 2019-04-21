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Опять без Прохора: Цымбалюк показала красавца-мужчину

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая пара часто проводит время порознь

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась в своем Instagram фотографией с загадочным молодым человеком – пара улыбается и выглядит очень счастливой.

"Здесь всегда весна",

– подписала снимок пианистка.

Скриншот www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/

На фото с ней, по словам Виталины, ее любимый стилист с гениальными руками. Он раскрыл один из секретов бывшей супруги Армена Джигарханяна, оказалось, что светлые кудри девушки – это не дар природы, а просто ежедневная укладка. Тем не менее, поклонники без ума от вида Цымбалюк-романовской.

"Виталина, супер", "Наконец то жизнь бьет ключом ! Молодость взяла верх над Всем", "Очень красивая укладка", "Красотка", "Кудри то накрученные,  а я то думала", "Три волосюшки можно завить дома на бигудюшки",

– прокомментировали пост подписчики.

Пока Виталина проводит время в компании симпатичного стилиста, Прохор Шаляпин развлекается в бане: певец поделился пикантной фотографией в одних плавках, но на фотографиях предстал в одиночестве. Поклонники задаются вопросами, кто же фотографировал Шаляпина, и где в это время была Цымбалюк-Романовская.

Еще одной темой для рассуждений стали совместные фотографии знаменитости в компании неизвестных дам. Девушек он называет красавицами, обнимает и выглядит вполне счастливым и без присутствия официальной возлюбленной. Подписчики заметили позитивный настрой Прохора и подсказали присмотреться к одной из них.

"Вот такая красавица должна быть женой", "Красавица", "Вот эта девочка должна быть с тобой, Прохор, рядом...", "Прохор, наконец -то замену нашли?)", "Прохор ,это твоя судьба! Обнимай и не отпускай",

- советуют знаменитости.

Слухи о проблемах в отношениях между Прохором Шаляпиным и Виталиной Цымбалюк-Романовской ходят давно, но сама пара решительно их игнорирует, изредка показывая совместные фотографии.

Дарья ПЕТРОВА
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