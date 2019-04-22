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Любовник подобрал замену бывшей Джигарханяна

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Певец удивил фанатов свежим кадром, но не с киевской пианисткой, как раньше

На неофициальном аккаунте Прохора Шаляпина опубликовано фото, на котором красавчик изображен не с нынешней пассией -  Виталиной Цымбалюк-Романовской, о любви к которой не раз говорил, а с королевой Великобритании. Это вызвало неоднозначную реакцию у его подписчиков.

В подписи под кадром певец сообщил, что Елизавете II исполнилось 93 года. Где именно он находится, артист не указал, и поклонники гадали: "Это в Берлине мадам Тюссо?", "О, я тоже тут была – это музей мадам Тюссо".

Остальные делились впечатлениями от снимка, только мнения разошлись. Одним понравилось. "Фото прекрасное, просто цены нет, оно достойно галереи или музею! Оно должно быть ценно! Замечательный снимок, и вы прекрасны!", "Проша, не сооблазняй...", – похвалили такие.

Другим пришлось не по вкусу. Они осудили Шаляпина:

"Можно и помечтать... Но эта дама в возрасте уж точно никому не доступна... Даже Вам, неотразимый Прохор", "Ох уж эта неестественная голливудская улыбка", "К чужой славе примазываемся, а", "Прохор, оставь в покое бабушку! Не делай ей нервы!", "Что за тяга у тебя к пожилым?", "На маму твою похожа ...", "Бедный Гарри...", "Вау, Прошка, нет, оставь, она тебе не подходит".

Некая подписчица намекнула, что певец чересчур долго не работает. "Хватит уже отдыхать и дразнить, дразнить", – упрекнула она.

Артист в последнее время действительно много петешествует, причем без киевской пианистки. Прохор то довольно весело проводит время без дамы сердца в обществе молодых красоток, то отправляется в путь, то ищет жену среди бабушек.

Не отстает и Виталина. На днях она опубликовала в соцсети фото с неизвестнным молодым человеком, на котором выглядела счастливой, а ранее также дала понять, что не скучает, рассказав о подружке.

Фанаты пары заметили, что возлюбленные часто проводят время порознь. И слухи об их разладе поползли с новой силой, несмотря на то что время от времени и Шаляпин, и Цымбалюк-Романовская выкладывают совместные кадры.


Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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