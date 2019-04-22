"Они из ЗАГСа?": нагулявшийся Шаляпин вернулся к Цымбалюк

После развлечений в бане певец снова с любимой

Виталина Цымбалюк-Романовской поделилась новой фотографией с Прохором Шаляпиным. На снимке счастливая пара обнимается возле Кремля, пианистка при этом с нежностью смотрит на певца. Похоже, что влюбленные снова объединились, чему безумно рады поклонники их союза.

"Красивая пара", "Лучшие!", "Голубчики", "Парите, любите!", "Душа радуется на Вас, Виталиночка, смотреть, когда Вы улыбаетесь!", "Счастливчики!", "Какие красивые", "Они из ЗАГСа?", "Вы супер красивые",

– прокомментировали пользователи.

Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) 21 Апр 2019 в 11:56 PDT

Самые внимательные поклонники предупредили Цымбалюк о возможности опасности: "ой, Виталина, как бы он тебя сильно не разочаровал".

Слухи о проблемах в отношениях в этой паре ходят давно. Сами влюбленные только подливают масла в огонь. Пока Виталина проводит время в компании симпатичного стилиста, Прохор Шаляпин развлекается в бане: певец поделился пикантной фотографией в одних плавках, но на фотографиях предстал в одиночестве. Поклонники задаются вопросами, кто же фотографировал Шаляпина, и где в это время была Цымбалюк-Романовская.

Похоже, что несмотря на раздельный отдых, Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская все-таки вместе.