"Секс нереальный": Тарзан возбудил женщин обнаженкой

Муж Королевой показал горячее тело

Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, весной отпраздновал 49-летие, но фигура танцора как будто совсем не меняется с годами.

Очевидно, что муж Наташи королевой своим телом гордится, всячески демонстрирует его в своем Instagram, а теперь и вовсе показался полностью обнаженным. Лишнего веса у Тарзана нет, наоборот, он по-прежнему мускулистый, спортивный и сексуальный – комментарии подписчиц это подтверждают.

Женщины от обнаженного тела обезумели и начали понимать, за что Королева полюбила накачанного красавца.

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 28 Мар 2019 в 7:00 PDT

"Мужчина огонь", "Хорош в свои годы", "Мне кажется, вы весь такой твердый", "Апполон", "Слюньки пускаю", "Какой вкусный, просто секси", "Секс нереальный", "Идеальное тело, вот просто не придерёшься", "Мне уже жарко", "Везет Наташке",

– восторгаются фанатки.

Злопыхатели, конечно, против таких кадров – напоминают Глушко о нормах приличия и солидном возрасте.

"В одежде лучше", "Ооо...престарелый голый дядька!", "Дети рядом ходят?",

Возмущается подписчики.

Тарзан на все комментарии завистников внимание не обращает, только продолжает демонстрировать тело в деле. Вместе с женой и актрисой Аллой Довлатовой они зажгли в танце. Сергей своими профессиональными движениями затмил женщин.

Ранее обнаженное тело продемонстрировал Прохор Шаляпин.