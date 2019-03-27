Подписчики взбесились из-за выходки певицы

Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, потрясла своих поклонников сумасшедшим снимком. В кадре большая часть тела звезды свешивается из автомобиля, сама она держится только одной рукой и ногой.

Подписчики такой экстрим не оценили, они считают, что Глюкоза должна быть умнее и серьезнее. Они уверены, что девушка подала плохой пример, а у подражателей фотосессия может закончиться не так удачно.

"Если это на ходу машины, то это очень глупо. Нужно думать о семье о детях!", "Уже мозги совсем засохли", "Плохой пример подаёшь", "Фото может и крутое. Но вот идея так себе", "Это называется – бесится с жиру. А ведь была неплохой певицей!",

– негодуют комментаторы.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 27 Мар 2019 в 5:19 PDT

Опасения по поводу того, что Наталья выполнят трюк на ходу напрасны. Глюкоза позирует именно из водительского окна, за рулем никого нет, а фотограф стоит близко к ней – можно смело утверждать, что машина в этот момент не двигалась. Также на фото видно, что кто-то поддерживает певицу за ногу и руку.

Такой кадр звезда сделала не просто так – она решила прорекламировать марку автомобиля необычным способом и ей это удалось.

"Вот это грация", "Шикарная тачка", "Машина шик", "Очень экстремально",

– оценили подписчики.

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