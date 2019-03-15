"Куда смотрит муж?": звезда "Интернов" обнажила мокрое тело

Актриса сделала сексуальное фото в ванне

Кристина Асмус редко балует поклонников горячими снимками, а зря: фигура девушки вызывает зависть у женщин и возбуждает воображение мужчин.



На этот раз звезда "Интернов" показала, как принимает душ: открытый купальник, брызги воды и красная помада – таким кадром она сильно увеличила активность своих подписчиков.

"Внимание!! Фото заряжено на комментарии в стиле #тыжмать",

– подписала снимок Кристина.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 15 Мар 2019 в 3:53 PDT

Актриса не раз подвергалась нападками за откровенные снимки. Подписчицы считают, что женщины с детьми должны вести себя скромно и не оголять тело лишний раз. Асмус на радость всем поклонникам обнаженных тел с этим категорически не согласна. Она отстаивает мнение, что матери могут быть сексуальными.

Горячей мамочкой ее считают и часть комментаторов.

"Красотка", "Огонь", "Можно и без белья", "Фигура супер", "Красотуличка", "Такая шикарная фигура! Даже не скажешь, что у вас дети есть", "куда смотрит муж?",

– пишут поклонники.

30-летняя актриса действительно не стала прятаться в тени мужа – юмориста Гарика Харламова. Она постоянно гастролирует с театром, снимается в вино и ведет премии, параллельно успевает заниматься воспитанием 5-летней дочери Анастасии.

Ранее Утро показало откровенный снимок Анфисы Чеховой.