"Куда смотрит муж?": звезда "Интернов" обнажила мокрое тело

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Кристина Асмус редко балует поклонников горячими снимками, а
зря: фигура девушки вызывает зависть у женщин и возбуждает воображение мужчин.
На этот раз звезда "Интернов" показала, как принимает душ: открытый купальник, брызги воды и красная помада – таким кадром она сильно увеличила активность своих подписчиков.
"Внимание!! Фото заряжено на комментарии в стиле #тыжмать",
– подписала снимок Кристина.
Актриса не раз подвергалась нападками за откровенные снимки. Подписчицы считают, что женщины с детьми должны вести себя скромно и не оголять тело лишний раз. Асмус на радость всем поклонникам обнаженных тел с этим категорически не согласна. Она отстаивает мнение, что матери могут быть сексуальными.
Горячей мамочкой ее считают и часть комментаторов.
"Красотка", "Огонь", "Можно и без белья", "Фигура супер", "Красотуличка", "Такая шикарная фигура! Даже не скажешь, что у вас дети есть", "куда смотрит муж?",
– пишут поклонники.
30-летняя актриса действительно не стала прятаться в тени мужа – юмориста Гарика Харламова. Она постоянно гастролирует с театром, снимается в вино и ведет премии, параллельно успевает заниматься воспитанием 5-летней дочери Анастасии.
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