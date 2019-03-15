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Лечение не помогает: Началовой становится только хуже

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Состояние певицы ухудшилось

У Юлии Началовой началась сердечно-сосудистая недостаточность – этот синдром связан с нарушениями в работе сердца. Значит, назначенное лечение не помогает. В ближайшее время консилиум врачей собирается заняться разработкой нового плана по спасению жизни звезды – об этом сообщил Telegram-канал Mush.

Специалистам придется разбираться с целым комплексом болезней Началовой. Примерно 7 лет назад у певицы обнаружили подагру. Спустя 4 года у Юлии Началовой диагностировали системную красную волчанку – эта болезнь поражает иммунную систему человеку. Комплекс двух этих заболеваний уже большой стресс для организма. Но певице поставили еще один диагноз – сахарный диабет второго типа.

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com

Сегодняшнее состояние Началовой (она находится в коме и не может дышать самостоятельно) развивалась так: у Юлии появилась ссадина на ноге, пошел отек, гиперемия по голени. Сначала она амбулаторно наблюдалась у хирурга, но потом начался абсцесс. У артистки поднялась температура, ей потребовалось госпитализация. Из-за большой нагрузки на почки ее состояние ухудшилось – ее ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Состояние артистки называют крайне тяжелым, так как теперь у Юлии Началовой начался отек мозга. Это еще и осложнено двусторонней пневмонией.

Ранее ее помощница сообщала, что она просто приходит в себя, а беспокоить родных нет необходимости.

"Манера приписывать страшные болезни, усугублять ситуацию, устраивать "пляски на костях" и проявлять якобы "сочувствие" к людям, ради собственных рейтингов – совершенно беспардонно",

закончила менеджер.

Однако, таролог рассказала Утру, что из этого состояния звезда выйдет, но не так быстро, как хотелось бы. И потом будет полностью поглощена собой, ей будет ни до кого, сообщила гадалка. На этом болезни Началову не оставят, а будут сопровождать до конца дней. 

Ранее о состоянии певицы рассказал ее отец. 

Дарья ПЕТРОВА
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