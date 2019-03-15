Болезни не отпустят Началову

Артистка не умрет, но ее выздоровление будет долгим и трудным

Юлия Началова в скором времени не выйдет на сцену и не покажется на телеэкране. Об этом рассказала "Утру" таролог и потомственная ведунья Саона.

Прогнозы, которые дают СМИ, частично правдивые, но все же есть некоторое преувеличение фактов. Да, артистке плохо, и все это возникло не на ровном месте, отметила ясновидящая. У Юлии имеются проблемы с эндокринологией, существенно усугубляет ситуацию сахарный диабет. К тому же, как известно, у Началовой целый букет болезней.

Из этого состояния звезда выйдет, но не так быстро, как хотелось бы. И потом будет полностью поглощена собой, ей будет не до кого, сообщила гадалка.

Сейчас самая основная задача врачей и близких – поставить Юлию на ноги. Причем в прямом смысле, так как у нее наблюдаются проблемы с органами движения. Все это возникло на фоне желания похудеть. Певица стеснялась своей внешности, что и усугубило череду заболеваний, пояснила таролог.

Она молодая, и, конечно, выберется из нынешнего состояния. Однако болезни не отсупят а будут сопровождать ее до конца дней: это не излечимо, подчеркнула ведунья.

При этом скорого конца не видно. Безусловно, ничего точно утверждать нельзя, но будем надеяться, что скоро в прессе появятся хорошие новости о любимой многими артистке. Сейчас вся страна за нее переживает, заключила Саона.