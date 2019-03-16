Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Началовой провели экстренную операцию

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Состояние артистки не улучшается

Юлия Началова продолжает находиться в тяжелом состоянии. Журнал Starhit сообщил, что певице провели операцию на ноге, во время которой возникли сложности.

Отмечается, что после хирургического вмешательства у артистки началось сильное кровотечение. Врачи долго не могли остановить его, однако все обошлось. По их словам, Юлия все еще лежит в медикаментозной коме. При этом ни родители, ни представители Началовой никак не комментируют ее состояние.

Также неизвестно какая именно операция была проведена, однако ранее предполагали, что у Юлии гангрена и ей грозит ампутация.

"Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят. У Юлии были родители – больше никого не пускают. Сейчас никаких медицинских вмешательств не будет, жизнедеятельность организма поддерживают. Единственное серьезное опасение медиков – существующий риск отека легких",

сказал врач.

Ранее сообщалось, что у Юлии появилась ссадина на ноге, пошел отек, гиперемия по голени. Сначала она амбулаторно наблюдалась у хирурга, но потом начался абсцесс. У артистки поднялась температура, ей потребовалось госпитализация. Из-за большой нагрузки на почки ее состояние ухудшилось – ее ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Керченский ад: Россию обложили со всех сторон

Запад мстит за ноябрьский инцидент в Черном море

Не боимся: немцы наплевали на угрозы США ударить по "Северному потоку – 2"

Планы американцев остановить строительство газопровода полностью провалились

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей