Состояние артистки не улучшается

Юлия Началова продолжает находиться в тяжелом состоянии. Журнал Starhit сообщил, что певице провели операцию на ноге, во время которой возникли сложности.

Отмечается, что после хирургического вмешательства у артистки началось сильное кровотечение. Врачи долго не могли остановить его, однако все обошлось. По их словам, Юлия все еще лежит в медикаментозной коме. При этом ни родители, ни представители Началовой никак не комментируют ее состояние.

Также неизвестно какая именно операция была проведена, однако ранее предполагали, что у Юлии гангрена и ей грозит ампутация.

"Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят. У Юлии были родители – больше никого не пускают. Сейчас никаких медицинских вмешательств не будет, жизнедеятельность организма поддерживают. Единственное серьезное опасение медиков – существующий риск отека легких",

– сказал врач.



Ранее сообщалось, что у Юлии появилась ссадина на ноге, пошел отек, гиперемия по голени. Сначала она амбулаторно наблюдалась у хирурга, но потом начался абсцесс. У артистки поднялась температура, ей потребовалось госпитализация. Из-за большой нагрузки на почки ее состояние ухудшилось – ее ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.