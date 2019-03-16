Отец артистки назвал причину ее смерти

Юлия Началова скончалась в московской клинике. Об этом рассказала ее пиар-менеджер Анна Исаева. Позже отец артистки Виктор Началов озвучил предварительную причину смерти Юлии– абсцесс – гнойное воспаление тканей.

По словам пиар-менеджера певицы, причиной смерти Юлии Началовой стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", – написала Исаева в Instagram.

Однако ее отец Виктор Началов озвучил другую версию случившегося. По его данным, возможной причиной смерти артистки стал сепсис.

Артистка так и не смогла выйти из комы. В момент смерти рядом с ней находились близкие. Сердце артистки остановилось в 18:20.

Ранее врачи сделали операцию Началовой, однако это не спасло артистку. Отмечается, что после хирургического вмешательства у артистки началось сильное кровотечение. Врачи долго не могли остановить его.

У Юлии появилась ссадина на ноге, пошел отек, гиперемия по голени. Сначала она амбулаторно наблюдалась у хирурга, но потом начался абсцесс. У артистки поднялась температура, ей потребовалось госпитализация. Из-за большой нагрузки на почки ее состояние ухудшилось – ее ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

