Началова ушла из жизни

Известная артистка скончалась в 38 лет

Юлия Началова долго лечилась от тяжелого недуга, но он оказался сильнее. Сегодня известной певицы не стало – она умерла в одной из московских больниц. Об этом сообщила её пиар-директор, передает Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что артистка находится в коме. Как рассказала тогда пиар-директор, состояние артистки оценивалось как тяжелое. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ее, но их усилия оказались напрасны.



Жизнь и творчество российской певицы, телеведущей и актрисы была насыщена яркими событиями с детства. Юлия Началова родилась 31 января 1981 г. в Воронеже. Способности к пению у нее были с раннего возраста, а когда девочке исполнилось всего два года отец -композитор, продюсер и аранжировщик – стал заниматься с нею вокалом.

В пять лет Юлия уже выступала на профессиональной сцене. В телеконкурсе "Утренняя звезда", который проходил в 1991 – 1992 гг., она одержала уверенную победу. Позже молодую артистку пригласили вести музыкальную детскую передачу "Там-там новости".

В 1995 г. на студии "Союз" вышел первый альбом Началовой "Ах, школа, школа". Тогда же на международном вокальном конкурсе "Big Apple-95" певица завоевала Гран-при. Через два года году вышел ее сингл "Герой не моего романа".

В 2003-м Юлия стала участницей реалити-шоу "Последний герой". В 2001 г. снялась в фильме "Герой ее романа", спустя три года после этого – в кинокартине "Бомба для невесты" с Дмитрием Харатьяном.

С 2005-го по 2007 г. она вела программы "Субботний вечер" и канала "Звезда". В 2005-м еще и сыграла в музыкальной комедии "Д’Артаньян и три мушкетера" с Владимиром Зеленским. Тогда же выпустила и альбом "Музыка любви", через год – "Давай поговорим о любви" и сборник "Разные песни о главном".

Потом было еще много программ, выступлений и проектов. На ТВ Юлия Началова вела семь программ. В целом снялась в шести кинофильмах и 13 клипах. Выпустила восемь дисков песен.