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Известная артистка попала в реанимацию

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Певица находится в тяжелом состоянии

Юлию Началову госпитализировали в одну из московских клиник. Там ее поместили в реанимационное отделение.

Врачи оценивают состояние звезды как крайне тяжелое. У нее резко поднялся уровень сахара в крови. Также обострилась подагра, сообщает телеграм-канал "112".

Другие подробности пока не известны. Медики оказывают артистке всю необходимую помощь, пишет РЕН ТВ.

Однако менеджер певицы опроверг информацию о ее госпитализации. Он отказался "комментить этот бред". По его словам, "все хорошо, все в порядке", цитирует телеграм-канал 360tv.

Юлия Началова много лет страдает подагрой. Это заболевание ей диагностировали больше пяти лет назад, оно вызывает серьезные осложнения со здоровьем.

Поклонники давно заметили, что певица часто носит перчатки. Она как-то призналась, что под ними приходится скрывать изуродованные недугом руки.

В конце прошлого года популярная исполнительница шокировала фанатов сообщением. Она запявила, что из-за тяжелой болезни осталась без волос. 

Полина ДОРОЖКИНА
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