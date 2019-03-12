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Юлия Началова перестала самостоятельно дышать

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Состояние певицы ухудшилось

После опровержения информации о госпитализации артистки последовала плохая новость. Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, передает РЕН ТВ без указания на источник. При этом менеджер 38-летней певицы Владимир Белов от каких-либо комментариев отказался.

"Смотрите официальную информацию на наших страницах в Instagram или где-то еще. Никто сейчас вам давать ничего не будет. Потому что пока нечего говорить. Это раз. Во-вторых, ничего не произошло. Я не знаю, где вы берете эту информацию",

заявил представитель артистки.

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Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)

К слову, данный телеканал накануне запустил сообщение о том, что известная певица попала в реанимацию из-за резкого скачка уровня сахара в крови. В пресс-службе 28-летней Началовой призвали не верить слухам – мол, с Юлией все в порядке.

"Пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, в котором она принимает участие, Юлия проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы. Как известно, несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается", – пояснила в Instagram пиар-менеджер певицы Анна Исаева, отметив, что из-за непрерывного ношения обуви на высоком каблуке Юлия "стерла ногу", сейчас ее обследуют врачи.

Ксения АНДРЕЕВА
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