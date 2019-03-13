Правду о состоянии Началовой скрывают

О здоровье певицы ходят противоречивые слухи

Как на самом деле чувствует себя Юлия Началова, до сих пор не понятно. Ее официальные представители говорят разное, родные молчат, и это дает повод думать, что не все чисто.

Пиар-директор Анна Исаева вопрос о том, действительно ли артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, оставила без ответа. Она только. опубликовала в Instagram пост с фото Началовой, сделанным в 2012 г. во время подготовки к бенефису.

"Теперь вот смотрю на него, грущу и люблю тебя",

– написала она под воспоминаниями, как это было, и жизнерадостным кадром, на котором Юлия Началова изображена с коллегой по сцене Николаем Басковым.

Подписчики Исаевой желали певице "скорейшего выздоровления". А один из них сообщил:

"У нее диабетическая кома. Я в шоке. По Москве безмозглые трепят, что она умерла уже.Что родных готовили к этому вчера. Что за бред?.."

На что последовал незамедлительный ответ. "Хороший знак, значит, Юлия будет жить долго и счастливо", – оптимистично заявил другой.

Ранее стало известно, что та же пиар-директор Началовой подтвердила тревожные опасения фанатов артистки. По словам Исаевой, у звезды действительно возникли проблемы со здоровьем. "Юлия, правда, в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь", – заявила Анна StarHit.

Сама артистка два дня назад сообщила, что находится в Риме. И даже выложила в соцсети жизнерадостный пост со словами о том что очень любит столицу Италии.

Менеджер певицы отказался комментировать что-либо. "Смотрите официальную информацию на наших страницах, в Instagram или где-то еще. Никто сейчас вам давать ничего не будет. Потому что пока нечего еще говорить. Это раз. Во-вторых, ничего не произошло. Я не знаю, где вы берете эту информацию. Вы пишите, что хотите", – сказал Владимир Белов.

Он почти так же отвечал и на вопросы корреспондентки "Пятого канала". И пояснил, что "никто ничего давать не будет. потому что нечего пока говорить".

До этого сообщалось, что Началова перестала дышать самостоятельно, и ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Перед этим СМИ писали, что находится в тяжелом состоянии, ее экстренно госпитализировали в реанимационное отделение одной из московских клиник в тяжелом состоянии из-за резкого повышения уровня сахара в крови.

В сентябре прошлого года стало известно, что из-за подагры, которой Началова страдает несколько лет подряд, у нее появилась новая проблема. Певица стала лысеть.