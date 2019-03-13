Отец Началовой рассказал о болезни дочери: "все сложно"

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Отец Юлии Началовой рассказал о манипуляциях, которые проводят
врачи с его дочерью. По его словам, сейчас медики делают все возможное,
чтобы спасти ее жизнь.
"Пока что все сложно. Идет интенсивное лечение",
– коротко прокомментировал Виктор Васильевич телеканалу "Звезда".
В то же время Telegram-канал Mash сообщает, что медикам удалось сбить критический уровень сахара в крови артистки с 33 до 21 миллимоля. Состояние Началовой стабилизировалось, однако опасность не миновала.
Юлия Началова попала в больницу 11 марта, а сегодня ее ввели в состояние искусственной комы. Пресс-секретарь Началовой сообщала, что болезнь певицы связана со стертой ногой.
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