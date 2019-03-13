"Она стерла ногу": менеджер огорошила молящихся поклонников Началовой

Пресс-секретарь артистки рассказала, как развивалась болезнь ее подопечной

11 марта стало известно, что Юлия Началова попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной резкого ухудшения самочувствия певицы является высокий уровень сахара в крови и другие серьезные заболевания.



Сегодня пресс-служба певицы сделала в социальных сетях официальное заявление о ее болезни. Сотрудники рассказали, что с артисткой все благополучно, она просто проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы.

"Как известно, несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается. В связи с этим, на днях, она прошла обследование у известного доктора в Риме. Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков) Юлия попала в небольшую неприятность – она стерла ногу." – сообщает менеджер.

По словам пресс-секретаря, сейчас она просто приходит в себя, а беспокоить родных нет необходимости.

"Манера приписывать страшные болезни, усугублять ситуацию, устраивать "пляски на костях" и проявлять якобы "сочувствие" к людям, ради собственных рейтингов – совершенно беспардонна." – закончила менеджер.

Тем не менее, сейчас певица находится в состоянии искусственной комы. Об этом сообщила PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева РЕН-ТВ.

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) 11 Мар 2019 в 3:23 PDT

Поклонники очень переживают за любимого исполнителя, а в слова менеджера о стертой ноге верят с трудом. Они заваливают аккаунты певицы комментариями с мольбами о выздоровлении.

"Юля, держись мы тебя любим!", "Храни Вас Бог, Вы обязательно поправитесь", "Юленька, запомните, в Вас есть то, что нет у большинства людей. В Вас есть человечность – она в глазах. Дай бог молитвами любимых Вам выздороветь.", "Не знаю почему..плачу, не могу…", "Желаем вам выкарабкаться" – пишут свои пожелания поклонники.