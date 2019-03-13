Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Она стерла ногу": менеджер огорошила молящихся поклонников Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Пресс-секретарь артистки рассказала, как развивалась болезнь ее подопечной

11 марта стало известно, что Юлия Началова попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной резкого ухудшения самочувствия певицы является высокий уровень сахара в крови и другие серьезные заболевания.

Сегодня пресс-служба певицы сделала в социальных сетях официальное заявление о ее болезни. Сотрудники рассказали, что с артисткой все благополучно, она просто проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы.

"Как известно, несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается. В связи с этим, на днях, она прошла обследование у известного доктора в Риме. Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков) Юлия попала в небольшую неприятность – она стерла ногу." – сообщает менеджер.

По словам пресс-секретаря, сейчас она просто приходит в себя, а беспокоить родных нет необходимости.

"Манера приписывать страшные болезни, усугублять ситуацию, устраивать "пляски на костях" и проявлять якобы "сочувствие" к людям, ради собственных рейтингов – совершенно беспардонна." – закончила менеджер.

Тем не менее, сейчас певица находится в состоянии искусственной комы. Об этом сообщила PR-менеджер исполнительницы Анна Исаева РЕН-ТВ.

Поклонники очень переживают за любимого исполнителя, а в слова менеджера о стертой ноге верят с трудом. Они заваливают аккаунты певицы комментариями с мольбами о выздоровлении.

"Юля, держись мы тебя любим!", "Храни Вас Бог, Вы обязательно поправитесь", "Юленька, запомните, в Вас есть то, что нет у большинства людей. В Вас есть человечность – она в глазах. Дай бог молитвами любимых Вам выздороветь.", "Не знаю почему..плачу, не могу…", "Желаем вам выкарабкаться" – пишут свои пожелания поклонники. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Раскрыта правда о пьянстве Порошенко: президент не пьет, он пригубливает

Окружение главы Незалежной пытается бороться со слухами о его вредной привычке

Подменили: обломок МН17 подсунули в место исчезновения другого малайзийского "Боинга"

Детектив-любитель указал на ряд нестыковок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей