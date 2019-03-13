Состояние Началовой изменилось

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Что на самом деле происходит с известной певицей Юлией Началовой, точно неизвестно. По одной информации, она идет на поправку, по другой – дела ее плохи.
Так, например, Telegram-канал Mash заявляет об ухудшении состояния артистки: якобы у поп-звезды острая почечная недостаточность, пациентку ввели в состояние искусственной комы.
"Состояние – тяжелое, положение дел очень тревожное",
– констатируют авторы канала.
В то же время телеканал "Звезда" сообщает радостную новость: мол, Началова миновала критическое состояние и покинула реанимационное отделение. Об этом журналистам рассказала медсестра клиники, где лежит Юлия.
"Она у нас не лежит уже. Ее выписали еще вчера",
– заявила медработник.
О том, что звезда российской эстрады находится в коме, было известно и ранее. Также говорилось, что Началова страдает от подагры, в данный момент наблюдается у врачей из-за стертой от "каблуков" ноги.
Однако, по словам отца певицы, ее состояние оставляет желать лучшего.
"Пока все сложно", – печально резюмировал он.
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