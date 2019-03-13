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Состояние Началовой изменилось

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Однако со стопроцентной уверенностью, что случилось и есть ли у поп-звезды шанс, не может сказать никто

Что на самом деле происходит с известной певицей Юлией Началовой, точно неизвестно. По одной информации, она идет на поправку, по другой – дела ее плохи. 

Так, например, Telegram-канал Mash заявляет об ухудшении состояния артистки: якобы у поп-звезды острая почечная недостаточность, пациентку ввели в состояние искусственной комы. 

"Состояние – тяжелое, положение дел очень тревожное",

констатируют авторы канала.

В то же время телеканал "Звезда" сообщает радостную новость: мол, Началова миновала критическое состояние и покинула реанимационное отделение. Об этом журналистам рассказала медсестра клиники, где лежит Юлия. 

"Она у нас не лежит уже. Ее выписали еще вчера",

заявила медработник. 

О том, что звезда российской эстрады находится в коме, было известно и ранее. Также говорилось, что Началова страдает от подагры, в данный момент наблюдается у врачей из-за стертой от "каблуков" ноги. 

Однако, по словам отца певицы, ее состояние оставляет желать лучшего. 

"Пока все сложно", – печально резюмировал он.


Ксения АНДРЕЕВА
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