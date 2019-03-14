Всплыли новые подробности болезни Началовой

Врачи рассказали, как развивались события

Оказалось, что специалистам приходится разбираться с целым комплексом болезней Юлии Началовой. Примерно 7 лет назад у певицы обнаружили подагру. Это метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в тканях организма мочевой кислоты. Оно указывает на проблемы с почками.



Спустя 4 года у Юлии Началовой диагностировали системную красную волчанку – эта болезнь поражает иммунную систему человеку. Комплекс двух этих заболеваний уже большой стресс для организма. Но певице поставили еще один диагноз – сахарный диабет второго типа.

Сегодняшнее состояние Началовой (она находится в коме и не может дышать самостоятельно) развивалась так: у Юлии появилась ссадина на ноге, пошел отек, гиперемия по голени. Сначала она амбулаторно наблюдалась у хирурга, но потом начался абсцесс. У артистки поднялась температура, ей потребовалось госпитализация. Из-за большой нагрузки на почки ее состояние ухудшилось – ее ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких – сообщает Telegram-канал Mush.

Никакой новой информации о состоянии певицы от родных или врачей не появлялось, но ее представитель Анна Исаева поделилась в социальных сетях хорошими новостями.

"Я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть-чуть лучше!!! На один шажок лучше чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки!"

– пишет Исаева.

Ранее в Сети появилась противоречивая информация о ее состоянии. Отец Юлии сообщал о трудностях в лечении.

"Пока что все сложно. Идет интенсивное лечение".

– говорил отец Началовой.

А медсестра клиники, где лежит Юлия утверждала, что певицу выписали из реанимации еще вчера.

Ранее Утро сообщало, что Филипп Киркоров может покинуть сцену.