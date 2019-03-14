Держится ради зрителей: Киркоров устал от сцены

Певец мечтает отдохнуть от выступлений

Филипп Киркоров стал гостем вечеринки, посвященной музыкальной премии "Жара Music Awards – 2019".

Он появился на мероприятии веселым и полным сил, но признался, что ему приходится изображать энергичность ради своих поклонников.

"Я не имею права разочаровать своих зрителей. Они – смысл моей жизни. Конечно, порой мне хочется лечь на диван на год или на два, но у меня нет возможности. Надо бы поучиться этому у ленивых коллег. У них так хорошо получается лениться. А у меня сразу все видно. Другим позволяют расслабиться, а мне нет",

– пожаловался певец.

Действительно, в концертном расписании артиста около 20 выступлений в марте. А вот кого Киркоров обозвал "ленивыми", остается только догадываться.

На мероприятии Филипп был удивлен всем происходящим, видимо, ему становится все сложнее успевать за новыми молодежными трендами. Когда на сцене выступала группа CYGO с песней "Мы бежим с тобой, как будто от гепарда", Киркоров был поражен ажиотажем публики.

Король русской эстрады номинирован в номинации "Лучшая песня" за хит "Цвет настроения синий".

В его победе не сомневается и ведущая Юлия Барановская.

"Цвет настроения синий" – самый жаркий хит года,

– передает слова девушки "Собеседник".

Этот хит певца посмотрели более 55 миллионов человек. Видео получило тысячи восторженных отзывов от молодой аудитории.

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