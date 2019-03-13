Вдова тяжело переживает потерю любимого

После смерти Игоря Малашенко его жена Божена Рынска попала в больницу, там телефон у нее отобрали, чтобы не перегружать психику. Сегодня знаменитость снова стала активна в социальных сетях.



Первым делом она сообщила, что рассматривает вариант с эмиграцией в Латвию. Именно там, в Юрмале, пара снимала квартиру и зарегистрировала свою фирму. Они планировали запрашивать вид на жительство. Рынска и Малашенко хотели жить там постоянно.

Но планы разрушило внезапное решение предпринимателя покончить с собой. Его тело было найдено в Испании 25 февраля. Следователи не обнаружили криминального следа в его смерти – сообщает "МК".

Теперь Божена должна решить, где будет проводить одинокие дни: в Москве (у нее есть квартира на Патриарших прудах) или в Латвии. Ей могут выдать вид на жительство, так как на нее зарегистрирована фирма.

Точная дата похорон Малашенко не называется, тело доставят в Москву в конце неделе, а хоронить, по слухам, будут в выходные или в понедельник, 18 марта. Организацией транспортировки останков Малашенко занимается испанское похоронное агентство, весь процесс взял на себя соратник Малашенко Джан Замани.

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