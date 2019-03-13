Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Рынска бежит из страны после смерти мужа

Божена Рынска. Фото: www.globallookpress.com
Вдова тяжело переживает потерю любимого

После смерти Игоря Малашенко его жена Божена Рынска попала в больницу, там телефон у нее отобрали, чтобы не перегружать психику. Сегодня знаменитость снова стала активна в социальных сетях.

Первым делом она сообщила, что рассматривает вариант с эмиграцией в Латвию. Именно там, в Юрмале, пара снимала квартиру и зарегистрировала свою фирму. Они планировали запрашивать вид на жительство. Рынска и Малашенко хотели жить там постоянно.

Но планы разрушило внезапное решение предпринимателя покончить с собой. Его тело было найдено в Испании 25 февраля. Следователи не обнаружили криминального следа в его смерти – сообщает "МК".

Божена Рынска с супругом. Фото: www.globallookpress.com

Теперь Божена должна решить, где будет проводить одинокие дни: в Москве (у нее есть квартира на Патриарших прудах) или в Латвии. Ей могут выдать вид на жительство, так как на нее зарегистрирована фирма.

Точная дата похорон Малашенко не называется, тело доставят в Москву в конце неделе, а хоронить, по слухам, будут в выходные или в понедельник, 18 марта. Организацией транспортировки останков Малашенко занимается испанское похоронное агентство, весь процесс взял на себя соратник Малашенко Джан Замани. 

Ранее Утро сообщало последние новости о самочувствии Юлии Началовой. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Раскрыта правда о пьянстве Порошенко: президент не пьет, он пригубливает

Окружение главы Незалежной пытается бороться со слухами о его вредной привычке

Подменили: обломок МН17 подсунули в место исчезновения другого малайзийского "Боинга"

Детектив-любитель указал на ряд нестыковок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей