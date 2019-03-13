Выпившая Бузова тряслась на концерте и не могла петь

Вместо нее слова песни кричали фанаты

В Международный женский день Бузова выступала со своими хитами в Сургуте. К концерту Ольга готовилась заранее: делилась с подписчиками кадрами с репетиций и музыкальных студий.

А недавно сделала всем своим юным фанатам главный подарок – новую песню, которую записала с молодым рэепером Лешей Свиком. Композиция получалась настолько чувственной, что многие подозревают романтические отношения между певцами, но пока это только домыслы.

Их общий хит она должна была исполнить на концерте в Сургуте, но так и не смогла этого сделать. Бузова была в состоянии произнести только пару слов, а потом поворачивала микрофон к залу. В итоге всю песню спели преданные фанатки, знающие наизусть каждое слово. Все это сопровождалось странными покачиваниями Бузовой, мало похожими на танец.

Посетители уверены, что Ольга изрядно перебрала с алкоголем и просто не могла выступать. Недовольные таким непрофессионализмом, они завалили прямую трансляцию концерта гневными комментариями.

"Бузова, уйди, пожалуйста, я заплачу!", "Видно же, что бухнула", "Песни всё хуже и хуже", "Что она употребляет?", "Лучше бы Дом-2 вела", "Пьянь-дрянь", – пишут разочарованные фанаты.

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