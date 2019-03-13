Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Выпившая Бузова тряслась на концерте и не могла петь

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Вместо нее слова песни кричали фанаты

В Международный женский день Бузова выступала со своими хитами в Сургуте. К концерту Ольга готовилась заранее: делилась с подписчиками кадрами с репетиций и музыкальных студий.

А недавно сделала всем своим юным фанатам главный подарок – новую песню, которую записала с молодым рэепером Лешей Свиком. Композиция получалась настолько чувственной, что многие подозревают романтические отношения между певцами, но пока это только домыслы.

Их общий хит она должна была исполнить на концерте в Сургуте, но так и не смогла этого сделать. Бузова была в состоянии произнести только пару слов, а потом поворачивала микрофон к залу. В итоге всю песню спели преданные фанатки, знающие наизусть каждое слово. Все это сопровождалось странными покачиваниями Бузовой, мало похожими на танец.

Посетители уверены, что Ольга изрядно перебрала с алкоголем и просто не могла выступать. Недовольные таким непрофессионализмом, они завалили прямую трансляцию концерта гневными комментариями.

"Бузова, уйди, пожалуйста, я заплачу!", "Видно же, что бухнула", "Песни всё хуже и хуже", "Что она употребляет?", "Лучше бы Дом-2 вела", "Пьянь-дрянь", – пишут разочарованные фанаты.

Ранее "Утро" писало о новом эротическом клипе Наташи Королевой.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Раскрыта правда о пьянстве Порошенко: президент не пьет, он пригубливает

Окружение главы Незалежной пытается бороться со слухами о его вредной привычке

Подменили: обломок МН17 подсунули в место исчезновения другого малайзийского "Боинга"

Детектив-любитель указал на ряд нестыковок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей