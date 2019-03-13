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"Вихрь страсти": Королева снялась в эротическом клипе

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Певица показала видео для взрослых

Наташа Королева решила не отставать от коллег, выпускающих очень экстравагантные и сексуальные клипы. Поэтому покажет себя в новом образе в видео на песню "Петли поцелуи".

Композиция поклонникам понравилась, некоторые считают, что она станет новым взлетом в карьере певицы.

А пока она поделилась в социальных сетях только отрывком из нового видео. На нем видно, что в клипе будет много эротичных сцен, создатели даже решили добавить рейтинг 18+.

Сниматься Королева будет с партнером, вероятно, с мужем Тарзаном. Но поклонники отметили, что на некоторых кадрах он уж очень похож на Игоря Николаева – бывшего мужа певицы.

Был ли у вас опыт, когда в вашу размеренную, спокойную жизнь ворвался вихрь безумства и страсти!? Если да, это видео для вас! Я надеюсь, что я смогла уловить и передать атмосферу и состояние головокружения от любовного приключения! – подписала Королева.

"Тизер очень интригующий! С нетерпением ждём премьеру.", "Ах, чертовка, ну и хороша же! Наташа, вы прелесть! Самая милая очаровашка! От вас идет бешеная энергетика, позитив, хорошее настроение! Самый талантливый исполнитель любой песни! Круто!", "Мне так кажется, или Николаев всё– таки мерцает в клипе." – пишут комментаторы. 


Дарья ПЕТРОВА
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