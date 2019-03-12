Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Жизнь семьи Табакова сильно изменилась после его смерти

Олег Табаков. Фото: www.globallookpress.com
Жена режиссера стала затворницей

К кончине Олега Табакова привели сразу несколько сразу причин. Сначала мужчина решил поставить себе зубные импланты, что рискованно делать в солидном возрасте. Они начали отторгаться, появился сепсис. Когда артист обратился в больницу, было уже слишком поздно.

Врачам пришлось установить актеру трубку для дыхания, давать седативные препараты – все, чтобы справиться со сложной деструктивной пневмонией. Но остановить воспалительный процесс не удалось. Сердце Табакова прекратило биться в возрасте 82 лет ровно год назад.

По этому поводу его жена Марина Зудина написала письмо в "Известиях". Она призналась, что обязана Табакову всем хорошим. А их семейная жизнь была наполнена смехом и взаимопониманием.

"Поверьте, все десять лет до брака ощущала себя счастливым человеком. Конечно, случались и слезы. Но все зависит от нас самих. Если хочешь видеть только плохое, так и будет. А я всегда выбирала хорошее", 

рассказала актриса StarHit. На вопрос, как ей живется без Табакова уже год, она ответила:

"Как в параллельной реальности. Да, я улыбаюсь, иногда выхожу в свет, если это связано с работой – моей или сына. Поймите, никакую потерю нельзя забыть. Можно только научиться с ней жить. До сих пор больно, когда вспоминаю ушедших в мир иной дедушек, бабушек, тетю, дядю, которые воспитывали меня. Что уж говорить о мужчине, с которым на протяжении 35 лет я была счастлива".

Однако, все чаще появляются слухи, что Зудина нашла утешение с другим мужчиной.

23-летний сын режиссера также не может смириться со смертью отца. Несмотря на возраст, он уже сыграл в нескольких фильмах, а вот с обучением в ГИТИСе дела идут не так хорошо. Павел Табаков оказался на грани отчисления.

"Это зачетная книжка, в которой у меня лежат направления на пересдачу. Их много. Если кто-то знает математику, то мне срочно нужен репетитор", 

рассказал Табаков-младший. Павел также признался, что тяжело переживал состояние отца, ведь он умирал на их глазах.

Еще одни наследник Табакова – театр. Он перешел в распоряжение его ученика Владимира Машкова. Актер возглавил Московский театр Табаков и ради этого даже ушел из кино.

"Кино – это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому „кина не будет“, электричество кончилось",

– заявил Машков "Пятому каналу".

Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с могилами Владимира Зельдина, Леонида Броневого и художника Ильи Глазунова.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Последние минуты разбившегося "Боинга": как погибали россияне

Трагедия унесла жизни 157 человек

Жить дорого: проклятье Крымского моста изменило жизнь полуострова

Тревогу забили в стремительно нищающей соседней стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей