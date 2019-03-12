Жизнь семьи Табакова сильно изменилась после его смерти

Жена режиссера стала затворницей

К кончине Олега Табакова привели сразу несколько сразу причин. Сначала мужчина решил поставить себе зубные импланты, что рискованно делать в солидном возрасте. Они начали отторгаться, появился сепсис. Когда артист обратился в больницу, было уже слишком поздно.



Врачам пришлось установить актеру трубку для дыхания, давать седативные препараты – все, чтобы справиться со сложной деструктивной пневмонией. Но остановить воспалительный процесс не удалось. Сердце Табакова прекратило биться в возрасте 82 лет ровно год назад.

По этому поводу его жена Марина Зудина написала письмо в "Известиях". Она призналась, что обязана Табакову всем хорошим. А их семейная жизнь была наполнена смехом и взаимопониманием.

"Поверьте, все десять лет до брака ощущала себя счастливым человеком. Конечно, случались и слезы. Но все зависит от нас самих. Если хочешь видеть только плохое, так и будет. А я всегда выбирала хорошее",

– рассказала актриса StarHit. На вопрос, как ей живется без Табакова уже год, она ответила:

"Как в параллельной реальности. Да, я улыбаюсь, иногда выхожу в свет, если это связано с работой – моей или сына. Поймите, никакую потерю нельзя забыть. Можно только научиться с ней жить. До сих пор больно, когда вспоминаю ушедших в мир иной дедушек, бабушек, тетю, дядю, которые воспитывали меня. Что уж говорить о мужчине, с которым на протяжении 35 лет я была счастлива".

Однако, все чаще появляются слухи, что Зудина нашла утешение с другим мужчиной.

23-летний сын режиссера также не может смириться со смертью отца. Несмотря на возраст, он уже сыграл в нескольких фильмах, а вот с обучением в ГИТИСе дела идут не так хорошо. Павел Табаков оказался на грани отчисления.

"Это зачетная книжка, в которой у меня лежат направления на пересдачу. Их много. Если кто-то знает математику, то мне срочно нужен репетитор",

рассказал Табаков-младший. Павел также признался, что тяжело переживал состояние отца, ведь он умирал на их глазах.

Еще одни наследник Табакова – театр. Он перешел в распоряжение его ученика Владимира Машкова. Актер возглавил Московский театр Табаков и ради этого даже ушел из кино.

"Кино – это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому „кина не будет“, электричество кончилось",

– заявил Машков "Пятому каналу".

Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с могилами Владимира Зельдина, Леонида Броневого и художника Ильи Глазунова.