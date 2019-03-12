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Жена гоняла Этуша перед смертью

Владимир Этуш. Фото: www.globallookpress.com
Елена купила артисту спортивный гаджет и требовала проходить не менее 1000 шагов в день

Владимир Этуш выходил на сцену даже в 96 лет. Сам он считал это личным достижением, но благодарил и супругу, которая способствовала поддержанию его здоровья.

Например, она купила им обоим фитнес-браслеты, считающие количество пройденных шагов.

"В день он должен сделать тысячу шагов", – говорила супруга артиста.

Сам он признавался, что именно Елена заставляет его ходить, путешествовать и вести активную жизнь. А в свободное время супруги проводили за просмотром телевизора и чтением книг.

Брак с Еленой Горбуновой стал третьим для артиста. Простая учительница английского поддержала Этуша, когда от рака скончалась его жена, с которой они прожили вместе почти 50 лет.

Оказалось, что женщина на протяжении 12 лет дарила Этушу цветы после каждого спектакля. После очередной встречи он произнес: "Вы меня настораживаете". В ответ она отшутилась: "Я же не безработная актриса и в Щукинское училище поступать не собираюсь" – пишет Starhit.

В 2001 году Елена и Владимир поженились. Женщина была готова жить в тени известного артиста.

"Женщине, которая выходит замуж за известного человека, нужно быть готовой свою жизнь посвятить ему. Для меня не было ничего сложного в том, чтобы начать жить его жизнью. Я попала в среду, где мне было хорошо и комфортно", – сказала Горбунова.

Забота, помощь и уход любящей жены преобразили актера. Многие его коллеги и знакомые сразу приметили, каким ухоженным, хорошо одетым стал Этуш. Счастливый брак продлился почти 20 лет.

9 марта Владимир Этуш скончался в столичной больнице, 6 мая ему исполнилось бы 97 лет. Сегодня, 12 марта, на церемонии прощания с актером его супруга держится с трудом. 

Вдова актера Владимира Этуша Елена Горбунова на церемонии прощания с актером. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Утро рассказывает о прощании с артистом. 

Дарья ПЕТРОВА
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