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Началовой стало совсем плохо

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Состояние артистки назвали крайне тяжелым

У Юлии Началовой начался отек мозга. Это еще и осложнено двусторонней пневмонией.

Состояние певицы заметно ухудшилось. Врачи оценивают его как крайне тяжелое, сообщил телеграм-канал Mash.

Однако концертный директор заявила РЕН ТВ, что "последняя информация, которая была от врачей", – это то, что певице стало лучше. И добавила: "А то, что сейчас происходит в прессе, я не знаю. У нас нет такой информации".

В свою очередь, пиар-директор Началовой, отвечая на вопрос о состоянии артистки, сказала ТАСС, что оно не ухудшалось. "Только что связывалась с родителями Юлии, но они мне сообщили, что ничего такого, о чем сейчас пишут СМИ (отек мозга), нет", – подчеркнула Анна Исаева.

Она же, поддерживая связь с матерью Началовой, отметила, что та не знает, ухудшилось ли состояние дочери и есть ли у нее отек мозга. "Я у мамы только что спросила, она не в курсе", заявила пиар-директор телеканалу "360".

Данные об отеке мозга у певицы опроверг также источник РИА ФАН в больнице. По его словам, 14 марта Юлии на самом деле стало хуже, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

О резком ухудшении здоровья певицы заговорили из-за скачка сахара в крови и подагры, позже артистке диагностировали красную волчанку. Тогда представитель Началовой не подтвердила информацию, напоминает StarHit.

Также, по некоторым поступившим ранее данным, у певицы началась гангрена. Врачи собирались ампутировать ей пораженную ногу, но не решились на это из-за тяжелого самочувствия артистки. Воспаление задеуло весь организм, и медики ввели Юлию в состояние искусственной комы.

Все началось с того. что у артистки появилась ссадина на ноге, пошел отек, гиперемия по голени. Сначала она амбулаторно наблюдалась у хирурга, но потом начался абсцесс. У артистки поднялась температура, ей потребовалось госпитализация.

О том, каково состояние певицы на самом деле, постоянно поступает противоречивая информация. По одним данным, она идет на поправку, по другим – дела ее плохи.  

Известно лишь то, что Началова страдает несколькими заболеваниями. Около семи лет назад у нее обнаружили подагру, а через четыре года диагностировали системную красную волчанку, которая поражает иммунную систему. Эти два недуга – уже большой стресс для организма. Однако певице поставили еще один диагноз – сахарный диабет второго типа.

Полина ДОРОЖКИНА
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