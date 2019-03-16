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Это шок: бывший муж о смерти Началовой

Фото: www.globalllok.com
продолжениеЛюбовник бывшей Джигарханяна рассказал о связи с Началовой
Гибель певицы застала врасплох экс-супруга и звезд шоу-бизнеса

Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской не смог сдержать эмоций, узнав о смерти певицы.

"Я только эту информацию узнал. Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Для меня это шок",

сказал он изданию "Говорит Москва".

Певица Наталья Подольская назвала Юлию светлым человеком, который всегда улыбался.

"Юля была очень светлой, чистой, весёлой девочкой. У неё всегда был весёлый голос. Она даже о своих проблемах говорила без уныния", – добавила Наталья.

Артист Александр Панайотов очень расстроился, узнав об уходе Началовой из жизни. В Сети он рассказал, как встретился с ней первый раз.

"Новый 2004 год, клуб Метелица.. как невзначай ты подходишь ко мне, берёшь меня за руку, и так по простому говоришь "Привет, я Юля".. А я стоял с открытым ртом и не верил в происходящее", – написал он.

Панайотов добавил, что Юлия для него навсегда останется, как родная сестра и ему будет трудно смириться с потерей.

Артист Алексей Чумаков задумался о том, как теперь помочь близким Юлии, которые потеряли такого дружелюбного человека.

"Что нужно сказать маме, папе и дочке её – вот это вопрос. Мы все её любим. Дело не в том, какой она запомнилась, а в том, что мы можем сделать, чтобы их горе хотя бы на йоту стало меньше. Это же невозможно – вот об этом думаю", – цитирует его Telegram-канал Life Shot.

Наталья Рудова не может поверить в смерть Началовой.

"Маленькая девочка .. с прекрасным голосом.. мне так жаль... Юлечка,с детства слушала твои песни.. Как жаль...❤️", – написала она.

Свои соболезнования близким певицы принесли Ирина Аллегрова и Анастасия Самбурская.

Дану Борисову привело в шок печальная новость. "Юлечка ,девочка наша ,как же страшно 😢 Не верю что это случилось 😪", – сообщила она. 

Юлия Савичева призвала всех поклонников запомнить Началову молодой и улыбающейся, "такой она и была всегда, с самого детства".

Актер Александр Олешко рассказал, что совсем недавно он виделся с певицей на шоу "Один в один".

"Были на одной сцене, работали в удовольствие до ночи. Юля была красива, озорна, полна жизненных сил. Это всё невероятно горько понимать. Она была всегда добра, обходительна", – с сожалением сказал он.

Певица Катя Лель рассказала, что вместе с Началовой она строила планы на отдых и праздники.

"Мы говорили вот только, буквально недавно, о том, что мы все будем отмечать семьями дни рождения друг друга, собирались... Я не могу поверить в это", – цитирует ее РИА "Новости".

Лель добавила, что молилась каждый день и надеялась, что увидит Юлию здоровой.

Леонид Агутин также, как и многие звезды не может поверить в смерть Началовой. По его словам, из жизни ушла великолепная певица.

"Невероятно! Я только узнал! Как же так?!?! Юля?! Такая молодая, талантливая, светлая, достойная!!! Немыслимо! Соболезную родным и близким!", – написал Леонид.

Юлия Началова скончалась в московской клинике. Об этом рассказала ее пиар-менеджер Анна Исаева. Позже отец артистки  Виктор Началов озвучил предварительную причину смерти  Юлии– абсцесс – гнойное воспаление тканей. 

У Юлии появилась ссадина на ноге, пошел отек, гиперемия по голени. Сначала она амбулаторно наблюдалась у хирурга, но потом начался абсцесс. У артистки поднялась температура, ей потребовалось госпитализация. Из-за большой нагрузки на почки ее состояние ухудшилось – ее ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.  

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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