Это шок: бывший муж о смерти Началовой

Гибель певицы застала врасплох экс-супруга и звезд шоу-бизнеса

Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской не смог сдержать эмоций, узнав о смерти певицы.

"Я только эту информацию узнал. Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Для меня это шок",

– сказал он изданию "Говорит Москва".

Певица Наталья Подольская назвала Юлию светлым человеком, который всегда улыбался.

"Юля была очень светлой, чистой, весёлой девочкой. У неё всегда был весёлый голос. Она даже о своих проблемах говорила без уныния", – добавила Наталья.

Артист Александр Панайотов очень расстроился, узнав об уходе Началовой из жизни. В Сети он рассказал, как встретился с ней первый раз.

"Новый 2004 год, клуб Метелица.. как невзначай ты подходишь ко мне, берёшь меня за руку, и так по простому говоришь "Привет, я Юля".. А я стоял с открытым ртом и не верил в происходящее", – написал он.

Панайотов добавил, что Юлия для него навсегда останется, как родная сестра и ему будет трудно смириться с потерей.

Артист Алексей Чумаков задумался о том, как теперь помочь близким Юлии, которые потеряли такого дружелюбного человека.

"Что нужно сказать маме, папе и дочке её – вот это вопрос. Мы все её любим. Дело не в том, какой она запомнилась, а в том, что мы можем сделать, чтобы их горе хотя бы на йоту стало меньше. Это же невозможно – вот об этом думаю", – цитирует его Telegram-канал Life Shot.

Наталья Рудова не может поверить в смерть Началовой.

"Маленькая девочка .. с прекрасным голосом.. мне так жаль... Юлечка,с детства слушала твои песни.. Как жаль...❤️", – написала она.

Свои соболезнования близким певицы принесли Ирина Аллегрова и Анастасия Самбурская.

Дану Борисову привело в шок печальная новость. "Юлечка ,девочка наша ,как же страшно 😢 Не верю что это случилось 😪", – сообщила она.

Юлия Савичева призвала всех поклонников запомнить Началову молодой и улыбающейся, "такой она и была всегда, с самого детства".

Актер Александр Олешко рассказал, что совсем недавно он виделся с певицей на шоу "Один в один".

"Были на одной сцене, работали в удовольствие до ночи. Юля была красива, озорна, полна жизненных сил. Это всё невероятно горько понимать. Она была всегда добра, обходительна", – с сожалением сказал он.

Певица Катя Лель рассказала, что вместе с Началовой она строила планы на отдых и праздники.

"Мы говорили вот только, буквально недавно, о том, что мы все будем отмечать семьями дни рождения друг друга, собирались... Я не могу поверить в это", – цитирует ее РИА "Новости".

Лель добавила, что молилась каждый день и надеялась, что увидит Юлию здоровой.

Леонид Агутин также, как и многие звезды не может поверить в смерть Началовой. По его словам, из жизни ушла великолепная певица.

"Невероятно! Я только узнал! Как же так?!?! Юля?! Такая молодая, талантливая, светлая, достойная!!! Немыслимо! Соболезную родным и близким!", – написал Леонид.

Юлия Началова скончалась в московской клинике. Об этом рассказала ее пиар-менеджер Анна Исаева. Позже отец артистки Виктор Началов озвучил предварительную причину смерти Юлии– абсцесс – гнойное воспаление тканей.

У Юлии появилась ссадина на ноге, пошел отек, гиперемия по голени. Сначала она амбулаторно наблюдалась у хирурга, но потом начался абсцесс. У артистки поднялась температура, ей потребовалось госпитализация. Из-за большой нагрузки на почки ее состояние ухудшилось – ее ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

