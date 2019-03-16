Любовник бывшей Джигарханяна рассказал о связи с Началовой

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Певец Прохор Шаляпин отреагировал на смерть Юлии Началовой и рассказал о тайной связи с артисткой.
"Мы постоянно были на связи в WhatsApp, пересылали смешные картинки, обменивались аудиосообщениями. Ходили в театр несколько раз, пересекались на съёмках. Она очень жизнерадостный человек",
– цитирует его RT.
Юлия Началова скончалась в московской клинике. Об этом рассказала ее пиар-менеджер Анна Исаева. Позже отец артистки Виктор Началов озвучил предварительную причину смерти Юлии– абсцесс – гнойное воспаление тканей.
У Юлии появилась ссадина на ноге, пошел отек, гиперемия по голени. Сначала она амбулаторно наблюдалась у хирурга, но потом начался абсцесс. У артистки поднялась температура, ей потребовалось госпитализация. Из-за большой нагрузки на почки ее состояние ухудшилось – ее ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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