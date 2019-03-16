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Галкин с Пугачевой следили за смертью Началовой

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Смерть артистки довела мужа Примадонны до слез

Максим Галкин и Алла Пугачева переживали о здоровье Юлии Началовой. Супруг Примадонны выразил соболезнования семье артистки и рассказал о шоке, который испытала их семья узнав о смерти артистки. 

"Умерла Юля Началова. Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек. Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о её тяжёлом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались – смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слёз", – рассказал он. 

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Умерла Юля Началова. Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек. Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о её тяжёлом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались - смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слёз. #юляначалова

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Юлия Началова умерла 16 марта в одной из московских клиник не приходя в сознание. Точная причина смерти артистки пока не раскрывается. Ее отец Виктор Началов в разговоре с журналистами рассказал, что 38-летняя певица могла умереть от сепсиса – заражения крови. 

Друзья артистки выражают соболезнования ее семье. У Юлии осталась маленькая дочь – Вера. 

Ранее о близком общении с Началовой рассказал любовник бывшей супруги Армена Джигарханяна – Прохор Шаляпин. Первый муж певицы не смог сдержать эмоций, когда узнал о смерти артистки. 

Марина МОНРО
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