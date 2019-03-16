Последнее видео ушедшей Юлии Началовой

На кадрах артистка выглядит сильно уставшей

В Сети появилось последнее прижизненное видео с Юлией Началовой. Это фрагменты телепередачи "Ты супер" на НТВ.

Артистка принимала участие в программе шоу-талантов. Для съемки она выбрала красивый, но закрытый наряд – черный свободный комбинезон и черные перчатки. Выбор именно этого аксессуара объясним – Началова мучалась от серьезной болезни – подагры – при которой воспаляются суставы.

Юлия Началова умерла в московской клинике в субботу, 16 марта. Последние дни своей жизни артистка не приходила в сознание. Она скончалась в окружении родных и близких. Отец певицы озвучил предварительную причину смерти – сепсис.