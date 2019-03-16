Последнее видео ушедшей Юлии Началовой

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В Сети появилось последнее прижизненное видео с Юлией Началовой. Это фрагменты телепередачи "Ты супер" на НТВ.
Артистка принимала участие в программе шоу-талантов. Для съемки она выбрала красивый, но закрытый наряд – черный свободный комбинезон и черные перчатки. Выбор именно этого аксессуара объясним – Началова мучалась от серьезной болезни – подагры – при которой воспаляются суставы.
Юлия Началова умерла в московской клинике в субботу, 16 марта. Последние дни своей жизни артистка не приходила в сознание. Она скончалась в окружении родных и близких. Отец певицы озвучил предварительную причину смерти – сепсис.
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