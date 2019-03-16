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Последнее видео ушедшей Юлии Началовой

Юлия Началова. Фото: globallookpress.com
продолжениеОпределена судьба дочери Юлии Началовой
На кадрах артистка выглядит сильно уставшей

В Сети появилось последнее прижизненное видео с Юлией Началовой. Это фрагменты телепередачи "Ты супер" на НТВ. 

Артистка принимала участие в программе шоу-талантов. Для съемки она выбрала красивый, но закрытый наряд – черный свободный комбинезон и черные перчатки. Выбор именно этого аксессуара объясним – Началова мучалась от серьезной болезни – подагры – при которой воспаляются суставы. 

Юлия Началова умерла в московской клинике в субботу, 16 марта. Последние дни своей жизни артистка не приходила в сознание. Она скончалась в окружении родных и близких. Отец певицы озвучил предварительную причину смерти – сепсис. 

Марина МОНРО
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