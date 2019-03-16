Определена судьба дочери Юлии Началовой

Лишившаяся матери девочка переедет к экс-супругу артистки

Юлия Началова скончалась 16 марта не приходя в сознание в московской клинике. У певицы осталась 12-летняя дочь Вера, которая родилась во втором браке Юлии и экс-футболиста Евгения Алдонина.

Источник, близкий к бывшему супругу артистки, рассказал о том, с кем теперь будет жить девочка. По его словам, Алдонин является самым близким родственником и поэтому Вера теперь переедет к нему, передает РИА ФАН.

При этом собеседник уточнил, что девочка жила у Евгения и Юлии практически поровну.

Началова и Алдонин поженились летом 2006 года. У пары в том же году в декабре родилась дочь. Пара развелась зимой в 2011 году. После чего Юлия стала встречаться с хоккеистом Александром Фроловым, однако они расстались спустя 5 лет.

Юлия Началова умерла 16 марта в одной из московских клиник не приходя в сознание. Точная причина смерти артистки пока не раскрывается. Ее отец Виктор Началов в разговоре с журналистами рассказал, что 38-летняя певица могла умереть от сепсиса – заражения крови.