Стали известны детали последних дней жизни Началовой

Певица до самого конца не теряла оптимизма

Смерть Юлии Началовой стала настоящим шоком для ее близких и поклонников. Родные и друзья надеялись, что артистка выкарабкается. Ведь незадолго до того, как звезду ввели в искусственную кому, она даже шутила. Об этом рассказал друг Началовой Александр Панайотов.

Артист поведал, что проблемы у его коллеги начались 8 марта. В тот день у него был концерт, поэтому Юлия позвонила его супруге Екатерине, чья мать работает в больнице. Певица попросила друзей о помощи. Однако в том медучреждении, куда сначала попала артистка, не оказалось так ей необходимых специалистов-хирургов, поэтому ее отправили в другое. А в последний раз друзья разговаривали 11 марта.

"Мы с ней пообщались с утра, она уже тяжело говорила, но была полна оптимизма, шутила, я настраивал ее на лучшее",

– рассказал Панайотов изданию "Московский комсомолец". Музыкант поддерживал подругу и в соцсетях.

Публикация от АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov) 14 Мар 2019 в 2:00 PDT

Артист добавил, что после певицу ввели в состояние искусственной комы, из которого она так и не вышла. Для Панайотова смерть Началовой – большой удар, ведь они много общались, и он был свидетелем всех ее жизненных трагедий. Александр горько подчеркнул, что у Юлии, которая постоянно лечилась, одна напасть сменялась другой. При этом, как рассказал Панайотов, Началова никогда не сдавалась и не ныла, а всегда старалась решить свои проблемы со здоровьем.

"Она всегда держалась и держала марку, всегда улыбалась и всегда была настроена на победу, до последнего. Это просто парадокс",

– поделился переживаниями музыкант.

Началова умерла 16 марта в столичной больнице на 39-м году жизни. Смерть наступила из-за сердечной недостаточности, которая развилась на фоне отека легких и мозга. Осложнения спровоцировали подагра и диабет.