Раскрыты подробности прощания с Началовой

Певицу похоронят 21 марта

Тело Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта, предадут земле в четверг на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.

Прощание со звездой, как рассказала Исаева агентству ТАСС, пройдет в Траурном зале с 12 до 14 часов дня.

Началова умерла на 39-м году жизни в столичной больнице, не приходя в созанание. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая развилась на фоне отека легких и мозга. Певице стало плохо из-за осложнений подагры и диабета. Артистку ввели в искусственную кому, однако спасти ее врачам так и не удалось.