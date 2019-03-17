Раскрыты подробности прощания с Началовой

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Тело Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта, предадут земле в четверг на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Прощание со звездой, как рассказала Исаева агентству ТАСС, пройдет в Траурном зале с 12 до 14 часов дня.
Началова умерла на 39-м году жизни в столичной больнице, не приходя в созанание. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая развилась на фоне отека легких и мозга. Певице стало плохо из-за осложнений подагры и диабета. Артистку ввели в искусственную кому, однако спасти ее врачам так и не удалось.
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