Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Последняя исповедь Юлии Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
продолжение Участников "Последнего героя" преследует злой рок
Чуткая певица откровенно рассказывала о трагедиях в своей жизни

Свое последнее больше интервью Юлия Началова, которая скончалась 16 марта, дала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". После новости об уходе певицы из жизни телеведущий признался этой хрупкой и светлой девушке в любви.

Тогда, в августе 2018-го Началова вспомнила о неудачных отношениях с мужчинами, в том числе и о первом браке с Дмитрием Ланским, за которого вышла замуж в 19 лет. В это время артистка, мечтая об осиной талии, довела себя до анорексии. Врачи заявили ей, что она никогда не сможет иметь детей. Началова взяла себя в руки, поправилась и рассталась с не поддержавшим ее мужем.

Во втором браке с Евгением Алдониным певица родила дочь Веру – ее мечта стать матерью наконец осуществилась. Несмотря на развод, экс-супруги хорошо общались. В том интервью Началова впервые откровенно рассказала о страшной болезни – подагре, которую спровоцировала пластика груди. Из-за осложнений от хирургического вмешательства певице пришлось перенести тяжелейшую операцию. Тогда она смогла поправить свое здоровье.

Однако подагра и диабет привели к тому, что 16 марта Началова скончалась от сердечной недостаточности. Корчевников был потрясен такой потерей, ведь в детстве они вели передачу "Там-там новости".

"Я помню твои ручки в эту последнюю нашу встречу – хрупкие, нежные. И со следами борьбы за жизнь",

– поделился переживаниями телеведущий в Instagram, признавшись, что был в нее влюблен.

Он отметил, что Юлия была "девочкой из какой-то сказки, красивой, как феи, в маминых книгах". Началова, по его словам, была талантливой, нежной и нерисованно ранимой с прекрасной душой. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Керченский ад: Россию обложили со всех сторон

Запад мстит за ноябрьский инцидент в Черном море

Деньги или рабство: Киев потребовал от Москвы заплатить за использование "украинских" земель

Украинцы готовы захватить россиян в рабство, если у Кремля не хватит средств для оплаты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей