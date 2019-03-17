Последняя исповедь Юлии Началовой

Чуткая певица откровенно рассказывала о трагедиях в своей жизни

Свое последнее больше интервью Юлия Началова, которая скончалась 16 марта, дала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". После новости об уходе певицы из жизни телеведущий признался этой хрупкой и светлой девушке в любви.

Тогда, в августе 2018-го Началова вспомнила о неудачных отношениях с мужчинами, в том числе и о первом браке с Дмитрием Ланским, за которого вышла замуж в 19 лет. В это время артистка, мечтая об осиной талии, довела себя до анорексии. Врачи заявили ей, что она никогда не сможет иметь детей. Началова взяла себя в руки, поправилась и рассталась с не поддержавшим ее мужем.

Во втором браке с Евгением Алдониным певица родила дочь Веру – ее мечта стать матерью наконец осуществилась. Несмотря на развод, экс-супруги хорошо общались. В том интервью Началова впервые откровенно рассказала о страшной болезни – подагре, которую спровоцировала пластика груди. Из-за осложнений от хирургического вмешательства певице пришлось перенести тяжелейшую операцию. Тогда она смогла поправить свое здоровье.

Однако подагра и диабет привели к тому, что 16 марта Началова скончалась от сердечной недостаточности. Корчевников был потрясен такой потерей, ведь в детстве они вели передачу "Там-там новости".

"Я помню твои ручки в эту последнюю нашу встречу – хрупкие, нежные. И со следами борьбы за жизнь",

– поделился переживаниями телеведущий в Instagram, признавшись, что был в нее влюблен.

Он отметил, что Юлия была "девочкой из какой-то сказки, красивой, как феи, в маминых книгах". Началова, по его словам, была талантливой, нежной и нерисованно ранимой с прекрасной душой.