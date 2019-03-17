Участников "Последнего героя" преследует злой рок

Интернет-пользователи вспоминают рано ушедших звезд этой передачи

После смерти Юлии Началовой в Сети активно принялись обсуждать странное и трагичное совпадение – слишком много участников проекта "Последний герой" ушли из жизни слишком молодыми. Так, певица умерла в 38 лет от остановки сердца 16 марта.

В программе вместе с артисткой справлялся с трудностями Децл, которого также не стало из-за острой сердечной недостаточности. Рэпер, настоящее имя которого Кирилл Толмацкий, покинул этот мир 3 февраля 2019-го.

Артист тоже был среди тех, кого в четвертом сезоне передачи отправили на необитаемый остров. В том же составе была Жанна Фриске. Певица угасла от рака мозга в 2015-м. Сезоном ранее в "Последнем герое" свои силы испытывал Крис Кельми – его сердце перестало биться 1 января 2019-го. Музыканта сгубила алкогольная зависимость.

"Коллегой" Кельми по шоу была Вера Глаголева. Актриса долгое время боролась с онкологией желудка, но так и не смогла победить болезнь. 16 августа 2017-го поклонников потрясла новость о смерти "ангела с грустными глазами".

Как отмечает издание "Комсомольская правда", в 2002 году умер первый ведущий шоу Сергей Бодров-младший. Он пропал без вести 20 сентября, когда в Кармадонском ущелье сошел ледник, где актер снимал свой новый фильм "Связной".

Годом ранее, в 2001-м скончался автор названия передачи Сергей Супонев. Телеведущий умер от травм, которые получил в результате аварии на снегоходе.