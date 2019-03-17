Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Участников "Последнего героя" преследует злой рок

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Интернет-пользователи вспоминают рано ушедших звезд этой передачи

После смерти Юлии Началовой в Сети активно принялись обсуждать странное и трагичное совпадение – слишком много участников проекта "Последний герой" ушли из жизни слишком молодыми. Так, певица умерла в 38 лет от остановки сердца 16 марта.

В программе вместе с артисткой справлялся с трудностями Децл, которого также не стало из-за острой сердечной недостаточности. Рэпер, настоящее имя которого Кирилл Толмацкий, покинул этот мир 3 февраля 2019-го.

Артист тоже был среди тех, кого в четвертом сезоне передачи отправили на необитаемый остров. В том же составе была Жанна Фриске. Певица угасла от рака мозга в 2015-м. Сезоном ранее в "Последнем герое" свои силы испытывал Крис Кельми – его сердце перестало биться 1 января 2019-го. Музыканта сгубила алкогольная зависимость.

Вера Глаголева. Фото: www.globallookpress.com

"Коллегой" Кельми по шоу была Вера Глаголева. Актриса долгое время боролась с онкологией желудка, но так и не смогла победить болезнь. 16 августа 2017-го поклонников потрясла новость о смерти "ангела с грустными глазами".

Как отмечает издание "Комсомольская правда", в 2002 году умер первый ведущий шоу Сергей Бодров-младший. Он пропал без вести 20 сентября, когда в Кармадонском ущелье сошел ледник, где актер снимал свой новый фильм "Связной".

Годом ранее, в 2001-м скончался автор названия передачи Сергей Супонев. Телеведущий умер от травм, которые получил в результате аварии на снегоходе. 

Фоторепортаж
Юлия Началова ушла из жизни
Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com +3
Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Керченский ад: Россию обложили со всех сторон

Запад мстит за ноябрьский инцидент в Черном море

Деньги или рабство: Киев потребовал от Москвы заплатить за использование "украинских" земель

Украинцы готовы захватить россиян в рабство, если у Кремля не хватит средств для оплаты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей