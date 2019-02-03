Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыты детали внезапной смерти рэпера Децла

Кирилл и Юлия Толмацкие. Фото: www.globallookpress.com
Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался в 35 лет

Автор хита "Мои слезы, моя печаль" умер после концерта в Ижевске.

О смерти Децла стало известно сегодня утром – страшную новость сообщил его отец Александр Толмацкий. 

Тем временем выяснились подробности происходившего на вечеринке. Как сообщается в посланной в МВД телефонограмме, Кирилл пил алкоголь. Скончался он в курилке. Об этом пишет РИА ФАН.

"Курил, употреблял спиртное. Умер в курилке",

приводит агентство текст сообщения.

Фанаты до сих пор не могут поверить в смерть рэпера. Под постом жены Кирилла Юлии в Instagram появилось огромное количество соболезнований.

"Бог забрал любимого. RIP", – написала она под портретом Децла.

"Покойся с миром! Он чувствовал"

"Держитесь!Примите мои искренние соболезнования", – пишут пользователи.

Известный под псевдонимом Децл Кирилл Толмацкий выступал на закрытой вечеринке. На самочувствие он не жаловался, однако после концерта ему внезапно стало плохо. Приехавшие в кафе Posh медики не смогли спасти рэпера. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Следственный комитет начал проверку и назначил судмедэкспертизу.

 "Следователи региона организовали доследственную проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину гибели музыканта, также опрашиваются свидетели трагедии. Специалисты осматривают место происшествия", – сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Вера Филиппова

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей