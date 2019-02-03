Раскрыты детали внезапной смерти рэпера Децла

Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался в 35 лет

Автор хита "Мои слезы, моя печаль" умер после концерта в Ижевске.

О смерти Децла стало известно сегодня утром – страшную новость сообщил его отец Александр Толмацкий.

Тем временем выяснились подробности происходившего на вечеринке. Как сообщается в посланной в МВД телефонограмме, Кирилл пил алкоголь. Скончался он в курилке. Об этом пишет РИА ФАН.

"Курил, употреблял спиртное. Умер в курилке",

– приводит агентство текст сообщения.

Фанаты до сих пор не могут поверить в смерть рэпера. Под постом жены Кирилла Юлии в Instagram появилось огромное количество соболезнований.

"Бог забрал любимого. RIP", – написала она под портретом Децла.

"Покойся с миром! Он чувствовал"

"Держитесь!Примите мои искренние соболезнования", – пишут пользователи.



Известный под псевдонимом Децл Кирилл Толмацкий выступал на закрытой вечеринке. На самочувствие он не жаловался, однако после концерта ему внезапно стало плохо. Приехавшие в кафе Posh медики не смогли спасти рэпера. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Следственный комитет начал проверку и назначил судмедэкспертизу.

"Следователи региона организовали доследственную проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину гибели музыканта, также опрашиваются свидетели трагедии. Специалисты осматривают место происшествия", – сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Вера Филиппова

