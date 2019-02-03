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Умер известный российский исполнитель

Кирилл Толмацкий. Фото: www.globallookpress.com
Рэпер Децл ушел из жизни в 35 лет

О смерти Кирилла Толмацкого сообщил его отец.

"Кирилла больше нет", – написал он в своем Facebook.

Позже Александр подтвердил эту печальную новость телеканалу "Звезда", попросив журналистов больше не трогать его сегодня.

Предварительной причиной смерти рэпера стала остановка сердца. Децл выступал в Ижевске, рассказал его концертный директор Павел Беленец. После концерта ему внезапно стало плохо. Кирилл скончался в гримерке.

Толмацкий был очень популярен в 2000-е. Его первый альбом "Кто? ты" стал самым продаваемым в России.

Фанаты шокированы случившимся – многие не могут поверить.

"Кирюха.......не может быть (((("

"Не верю!!! Кирилл, напиши, что они все врут!" – пишут они на его странице в Twitter.

Причина смерти рэпера станет доподлинно известна после медицинской экспертизы. Близкие исполнителя говорят, что ранее Кирилл не жаловался на проблемы со здоровьем, отмечает Mash. Во время выступления все было в порядке. Как стало известно, Толмацкого пригласили на закрытую вечеринку в честь дня рождения ижевского бизнесмена, передает LIFE SHOT. Именно этот концерт оказался роковым.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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