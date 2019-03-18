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На Украине порадовались смерти Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Националисты обхамили умершую певицу

Члены запрещенных в РФ украинских националистических группировок опубликовали жуткие, циничные, гадкие материалы после новости о смерти молодой российской певицы Юлии Началовой. В текстах, 39-летнюю артистку называли "врагом" и отправляли на "мегаконцерт" с ушедшим великим артистом Иосифом Кобзоном. 

Представители радикалов писали отвратительные вещи. К примеру, один из особо известных заявил, что "радуется смерти врагов", передает "Царьград". Его дружок, пошел еще дальше и заявил, что, теперь "у  нее будет мегаконцерт с Кобзоном". 

Дальше всех продвинулось желтое издание "Обозреватель". Так называемые "журналисты" дали материал с названием "враг отправился в ад", напомнив, что покойная Юлия Началова выступала с поддержкой в самопровозглашенной Донецкой народной республики.  

Дешевая провокация желтого издания не удалась. Большинство пользователей распекли авторов жуткого материала. 

"Какой смысл цитировать душевнобольных?;Какие же они мерзкие;Да только с мёртвыми воевать умеют;мда, в угаре бессильной злобы из людей начинают вылезать мерзкие свиньи, видимо, революция достоинства обернулась для многих моральным разложением; есть люди а есть бездушные пустышки они живут за счет чужой боли ", – комментировали они скрин статьи в Twitter.

Юлия Началова умерла вечером 16 марта в одной из столичных клиник. Ей было всего 38 лет. Ее отец Виктор Началов называл предварительную причину смерти – сепсис. Артистка будет похоронена 21 марта на Троекуровском кладбище. 








Фоторепортаж
Юлия Началова ушла из жизни
Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com +3
Марина МОНРО
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