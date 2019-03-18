До слез: стали известны последние слова Юлии Началовой

Артистка пожаловалась на самочувствие

Представитель певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала содержание своего последнего разговора с певицей.



По словам Исаевой, Юлия сказала ей по телефону:

"Мне очень плохо".

Такими были последние слова артистки, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет. В программе Андрея Малахова "Прямой эфир" Анна добавила, что последний раз они с Юлией разговаривали 8 марта – тогда певица позвонила ей и призналась, что дома она упала в обморок. Вскоре после этого разговора врачи ввели Началову в состояние искусственной комы, пытаясь спасти ей жизнь.

Певица начала свою сценическую карьеру очень рано – она появилась на центральном телевидении, когда ей было 10 лет - в 1991 году в популярном конкурсе "Утренняя звезда".

Юлия Началова ушла из жизни 16 марта. У певицы появилась ссадина на ноге, начался отек и гиперемия по голени. Сначала Юлия амбулаторно наблюдалась у хирурга, затем на ноге начался абсцесс, ей потребовалось госпитализация. Из-за большой нагрузки на почки состояние Началовой резко ухудшилось. Врачи ввели ее в кому, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти не смогли.

Поклонники и коллеги артистки не могут сдержать слез, вспоминая красавицу Юлию, которая ушла слишком рано.