"Лицемерие!": Пугачеву осудили за бумажное сочувствие к Началовой

Слова Примадонны в адрес умершей певицы не понравились многим

Речи о скорби из-за кончины Юлии Началовой, которые Алла Пугачева и другие знаменитости выразили в соцсетях, раскритиковали пользователи. По их мнению, Примадонна далека от искренности, и ее грусть – показная.

"Никогда не забуду, как на пресс-конференции одной Пугачева на вопрос, что можно сказать о Юлии Началовой, ответила: "Она еще не началась!"... Вот так. А сейчас перепосты, посты со скорбящими фразами! Лицемерие!"

– отметила одна из подписчиц страницы знаменитой в прошлом "Красной Шапочки", а теперь телеведущей Яны Поплавской. И была не одинока. Другие тоже осудили звезд:

"Однозначно. Не приглашали Юлию. Та же Пугачева... мафия эстрады... Пишет слова соболезнования, а сама не помогла ей при жизни выступать на каналах страны".



Все началось с того, что Яна поместила фото ушедшей из жизни звезды в Instagram и под ним поделилась собственным мнением о происходящем.

"Всегда думаю о том, что человек ушел, ушли его надежды, радости, Победы, проигрыши... Ушел целый мир, а жизнь продолжает свое течение. При ЖИЗНИ, а не после СМЕРТИ надо говорить слова любви, восхищения, делать программы, писать статьи о людях, которые этого заслуживают!"

– выдала она гневную тираду. И выразила "соболезнования семье и близким друзьям Юли".

Фолловеры сразу поддержали артистку:

"Однозначно!", "Как я с Вами согласна! Сейчас столько постов и все о том, что ее талант не приняли в России и как жаль! А где же все были раньше?!", "Человека нужно при жизни любить, уважать ну хотя бы не обижать и не оговаривать зря", "Очень правильно Вы подметили, нужно бережно относиться к людям", "Как Вы верно все написали, те же мысли и у меня. Вдруг вспомнили даже те, кто давно забыл... И талант признали, и все осознали. Но, увы, поздно. Ей все это было НЕОБХОДИМО при жизни".

Теплыми словами вспомнили и саму Юлию Началову. "Этих прекрасных глаз больше не увидеть к сожалению", "Чистый и нежный человечек, Юлечка. Ангелы уходят рано... Комок в горле до сих пор и наворачиваются слезы... От ее света, теплоты и огня могли бы рядом зажигаться люди...", "Певица с очень красивым голосом", "За что, бог забрал, такую молодую, красивую... 38 лет – это очень мало... только начинала расцветать, жить еще и жить...", "Юля была очень красива и индивидуальна. Таких больше нет", "Ушла яркая звезда, нежный ангел и душевный обаятельный человечек со своей красотой, улыбкой, вниманием и своими хлрошими песнями", "Яркая и красивая жизнь но, увы, не долгая", "Юля была недооцененой певицей, хотя голос у нее действительно необычный, красивый и ни с кем его не спутаешь... Недобрала она той популярности которую могла бы иметь в силу своего таланта... и это очень печально... и теперь уже это не исправить...", "В массе своей наш шоу-бизнес паскуден, продажен и жесток! Но Юля являясь его частью, смогла и успела сохранить и культивировать в себе индивидуальность! Она ведь не скандалистка и не наживалась на пиарах! Просто ангел!", – сожалели подписчики.

Ранее стало известно, что Максим Галкин и Алла Пугачева переживали о здоровье Юлии Началовой. Юморист выразил соболезнования семье артистки и рассказал о шоке, который испытала их семья узнав о ее смерти. Затем в соцсети высказалась и Примадонна: "Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна.Прощай светлая,добрая и бесконечно талантливая девочка".

Однако недовольство в Сети касается не только притворной скорби звезд, но и равнодушия. Ранее хейтеры разнесли в пух и прах одну из ведущих "Дома-2" за то, что в такое время, когда другие оплакивают скоропостижно скончавшуюся артистку, она публикует кадр, на котором красуется в полуголом виде. Упрекали по такому же поводу и Ксению Собчак, и Ани Лорак, и Светлану Лободу, которые вообще не отреагировали на трагедию.



Российская певица, телеведущая и актриса Юлия Началова умерла 16 марта на 39-м году жизни из-за сердечной недостаточности, которая развилась на фоне отека легких и мозга. Ее похоронят на Троекуровском кладбище Москвы 21 марта.