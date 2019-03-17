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"Бессердечная": Бородину распекли за неуважение памяти Началовой

Ксения Бородина. Фото: www.globallookpress.co
Ведущая "Дома-2" разозлила пользователей Сети горячим снимком

Ксения Бородина ненароком спровоцировала войну среди своих подписчиков в Instagram, опубликовав фото в ярко синем купальнике. Мечтающая о тепле и море звезда вызвала гнев у некоторых фолловеров, ведь сейчас вся страна скорбит по ушедшей Юлии Началовой.

Бородину обвинили в том, что в такое трагичное время, она выложила провокационный кадр, на котором демонстрирует достоинства своей точеной фигуры.

"В такой печальный момент воздержись Бородина от того, чтоб веселиться, красоваться и самолюбования", "Все..выкладывают в своих постах фото Юли и выражают соболезнования...А Бородина-сиськи...", "Неуместно", "Бессердечная", "В стране траур по Юлии Началовой, а Ксения фото в купальнике выкладывает", – возмущаются интернет-пользователи.

Впрочем, фанаты Бородиной встали на ее защиту, отметив, что она могла и не знать лично Началову. Более того, поклонники напомнили недоброжелателям, что телеведущая имеет право публиковать то, что ей хочется. При этом невнимательные злопыхатели не потрудились зайти в сторис знаменитости, а ведь там Бородина посвятила Началовой пост.

Фото: /www.instagram.com/borodylia/

Юлия Началова умерла 16 марта от сердечной недостаточности, которая развилась из-за осложенений, связанных с диабетом и подагрой. 

Полина ИВАНОВА
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