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Экс-участница "Дома-2" взвыла от огромной груди

Роза Максимова. Фото: instagram.com/roza_maksimova_
Роза Максимова утверждает, что нынешний размер для нее слишком большой

Бывшая участница главной телестройки страны постоянно совершенствует свою внешность: она регулярно делает инъекции с лицо и прибегает к помощи хирургов, называя их волшебниками.

К лету брюнетка начала готовиться заранее: увеличила губы, а теперь задумывается над уменьшением груди. Сейчас у нее 4 размер, который она хочет заменить на имплантаты 3 размера.

Перед тем, как решиться на операцию, Максимова решила прислушаться к авторитетному мнению своих подписчиков.

"У меня новые губки.именно верхнюю делала!! Нижняя моя!! <…> Скоро лето, а я вот думаю может мне грудь меньше сделать у меня 4 ,хочу 3!! Пишите ваши предложения? А я пока подумаю", (орфография и пунктуация автора сохранены)

– подписала снимок Роза.

На девушку сразу же обрушился поток критики от комментаторов, они прозвали девушку "трансформером" и отругали за увеличение губ. А вот совета насчет груди так никто и не дал.

"Ну и пельмешки, на всё лицо, что красивого не понимаю, в чём красота, девчонки что вы с собой делаете.",  "Ужасные губы сделали , лучше задницу больше сделай", "Страхолюдство", "Кто тебе их делал?Любитель?!Контуры нижней губы не четкие...размытые.над верхней губой "вторая губа"", "Трансформер, так запросто 4 в 3, губы надула может сдуть, жесть", "Мозги сделать!!! Без обид, в тебе изначально все было прекрасно!"

– пишут пользователи.

"Комсомольская Правда" напоминает, что о своем уходе с телепроекта Максимова заявила в начале февраля текущего года. Подписчики тогда разделились на три лагеря: одни поддержали решение Розы, другие – нет, а третьи и вовсе были уверены – девушка врет, и ее попросту выгнали из "Дома 2".

Ранее Анфиса Чехова порадовала фанатов сексуальным снимком в прозрачном белье. 

Дарья ПЕТРОВА
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