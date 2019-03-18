"Это неприлично": Водонаева разошлась в ванной

Экс-участница главной телестройки сняла откровенное видео

Алена Водонаева известна своей вспыльчивостью и острыми высказываниями. Девушка не стесняется прямо говорить о том, что ей не нравится. В этот раз предметом для обсуждения телезвезда выбрала звонки по телефону.



Звезда "Дома-2" не понимает, почему люди до сих пор звонят, когда есть возможность просто написать в социальных сетях. Водонаева считает, что разговоры только отвлекают от важных дел.

"В век мессенджеров, социальных сетей, и оперативного получения ответов на вопросы, нормальные люди телефонные звонки не используют. Кто ты, человек позволяющий себе отнимать время у другого? И на каких основаниях ты решаешь, что можешь вторгнуться своим "важным" звонком в мое пространство? Я никогда никому не звоню. Это не прилично, запомните. На близких людей это не распространяется",

– пишет девушка.

Сопроводить столь гневное сообщение Алена решила игривым видео из ванной. Девушка в туфлях брызгается водой под музыку. Видимо, именно от этих важных дел постоянно отвлекают звезду.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 17 Мар 2019 в 4:19 PDT

Подписчики разделились на два лагеря: одни полностью поддерживают Алену – нечего звонить в век социальных сетей, другие, наоборот, считают, что телефон нужен как раз для звонков.

"Тоже ненавижу звонки. Мне кажется это удел бездельников. Это время отнимает мое драгоценное.", "Вы че гоните??? Или реально? Мир сошёл с ума", Позвонить– это неприлично?! Бред какой-то!!! С каких пор? Скоро разговаривать будет неприлично, будете писать...", (орфография и пунктуация авторов сохранены)

– рассказывают комментаторы.

Пользователи в ответ на гневный выпад Водонаевой посоветовали ей отключить сим-карту, а пользоваться мессенджерами через общественный интернет – тогда и проблем у звезды будет поменьше.

Алена Водонаева была одной из самых ярких участниц "Дома-2", сейчас она часто мелькает на телевидении, а недавно выпустила свою книгу под названием "Голая". Там девушка учит "раскрывать свою женскую силу" и рассказывает, как очаровывать мужчин.

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