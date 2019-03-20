"Сексуальность через край": звезда "Дома-2" показала эротику

Телеведущая привыкла блистать голыми прелестями

Алена Водонаева знает толк в соблазнении. Она не раз показывалась в таком виде, что у поклонников совсем головы сносило. Вот и теперь красотка верна себе – выложила в соцсети провокационные фото, и подписчики места себе не находят.

В сторис бывшая участница скандальной телестройки опубликовала два горячих снимка и одно короткое видео. На одном из них она позирует в боди с глубоким декольте и полосатых чулках, широко раздвинув ноги. На другом изображена в том же наряде, но оголив ягодицу и буквально вывалив обнаженную грудь. А в ролике показана вообще в одном полотенце, которое только-только прикрывает все ее прелести.

На странице же соцсети красотка завела беседу с фанатами. Опубликовав видео, на котором некий мужчина расстегивает ей молнию на платье, она кокетливо объявила голосование:

"У меня в телефоне очень, очень, оооочень много видео, которые я не выкладываю. Задумалась вот, почистить память. Два варианта – либо вам показывать, либо в "корзину". Что скажете?"

Поклонники с готовностью откликнулись на призыв Алены. Мнения разделились. Большинство высказались за то, чтобы звезда "Дома-2" размещала свои фото и видео в ленте.

"Алена, твоя сексуальность через край! Через экраны телефонов просачивается) Выкладывай все!", "Сиськи показывай" ,

– активно требовали они. Но не только это вызвало у фолловеров бурное обсуждение.

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что дамочка больше не носит обручального кольца. К тому же в последнее время в Instagram Водонаевой не было ни одного снимка или ролика с супругом – Алексеем Комовым. Поэтому под новым видео многие спрашивали:

"А почему Лешу не видно? Разошлись?", "Где муж?..", "Ален, почему мужа совсем не видно? Все хорошо?", "Точно,где муж?", "Присоединяюсь к флешмобу "Где муж Водонаевой?"... давно нас с мужем мучает этот вопрос, мы давеча даже обсуждали это перед сном, мы переживаем!"



Красотку это разозлило. "Как же меня достали вопросы "где муж"... Как стадо баранов", – парировала она. В ответ на это одна из фанаток попыталась успокоить ее, отметив: "Народ волнуется".

Некоторые выражали догадки. "А муж под плинтусом сидит, пока жена деньги зарабатывает вместе с другими мужиками... не удивлюсь, что миска мужа рядом с кошачьей рядом стоит, чтобы от плинтуса далеко не отползать", – пошутил один подписчик.

В качестве объяснения перемен в личной жизни Алены появилось даже сенсационное заявление:

"По ходу Водонаева... крутит с Виторганом. А что, даже очень красивая пара будет. Собчак будет локти кусать, шо такую конфетку упустила".

Крутой нрав звезда "Дома-2" демонстрирует не впервые. Она давно известна своей несдержанностью и острыми выпадами – не стесняясь говорит о том, что не нравится. Накануне, к примеру, выразила бурю чувств в ванной.

Что же касается привычки демонстрировать голое тело, то тут она иногда даже Анастасию Волочкову может заткнуть за пояс – то с голой грудью бедрами сексуально покрутит, то аппетитные ягодицы продемонстрирует, то без трусов покажется...