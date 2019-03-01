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"Что творишь": Водонаева снялась в прозрачном одеянии

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-звезда "Дома-2" показала аппетитные ягодицы

Алена пожаловалась подписчикам, что набрала лишние килограммы. И показала, где именно они отложились.

"История про 3 лишних кг. Я чувствую себя жирной, когда я выгляжу так, как сейчас. Люблю при росте 1,75 весить 57 кг", – написала она в своем Instagram.

Несмотря на недовольство фигурой, Водонаева не упустила возможности показать поклонникам эротичное видео. В коротком ролике она снялась, стоя спиной к камере. Бывшая участница "Дома-2" надела лишь боди и леггинсы, которые нещадно просвечивали и практически ничего не скрывали.

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Мужчины, как водится, пришли в восторг и оценили вид сзади по достоинству. Однако поведение Водонаевой пришлось по вкусу не всем. Часть пользователей написала гадости в адрес красотки (орфография и пунктуация сохранены).

"Цааау, что ты творишь с мужской аудитории", "ШИКАРНЫЙ ПОПЕЦ!!! КОРОЛЕВСКИЙ!", "Рабочий зад", "Не поняла почему лосины просвечивают???? Они же не должны! Или это вы так на свои +3 кг натянули? Какая-то антиреклама получилась", "Алена ты такая красивая, сексуальная, фигура мечта))) По мне так никаких у тебя лишних кило, куколка просто)))", "Ну жопка у тебя при любом раскладе хороша", "Старая,дряблая жопа у потаскано" , "Аленочка немного грубоватое у тебя лицо,этакая мужеподобная красота,тебя можно было бы сравнить со снежной королевой или злой мачехи)))красивой но холодной и злой))",

– высказались комментаторы.

Отметим, что Алена любит эпатировать зрителей подобными кадрами. На одном из подобных видео она опустилась перед мужем на колени, намекая на продолжение, что вызвало бурю возмущения у пользователей. В другом ролике она предстала в кожаных ботфортах и боди, также не скрывающем ее филейную часть.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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