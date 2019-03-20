Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Над истощенной порнозвездой из "Дома-2" трудятся врачи

Елена Беркова. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая секс-актриса недоедала

Экс-участница телепроекта Елена Беркова довела себя до голодного обморока – настолько велико было ее желание влезть в откровенный наряд. Бывшая участница многолетней стройки попала в одну из столичных клиник, не дождавшись вечеринки по случаю своего праздника детства, которая была запланирована на 22 марта. Как раз подготовка к шоу в свою честь и довела Беркову до больничной койки.

Сознание звезда "клубнички" потеряла на своей кухне, повредив ногу. Первую помощь ей оказал приятель, который находился в этот момент у нее в гостях. Он и вызвал "скорую".

О госпитализации загорелой брюнетки из фильмов для взрослых первым рассказал на своих страницах StarHit. Затем эту информацию подхватили другие издания. Так, например, Life.ru сообщал, что известной порноактрисе стало плохо из-за нарушения обмена веществ в головном мозге. Во всяком случае, именно такой диагноз, по словам PR-директора Берковой Максима Клименко, ей поставила медсестра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Elena Berkova (@berkova)

Известно, что жгучая брюнетка заплатила здоровьем за 4 месяца жесткой диеты, уточняет "ФедералПресс". Она находится в сознании, но еще слишком слаба, поэтому врачи ей выписали постельный режим. Впрочем, к нему артистке не привыкать. Она знаменитая героиня постельных сцен. Правда, сейчас ей противопоказаны резкие движения.

Ситуацию с Берковой не стоит сравнивать с историей Юлии Началовой, обратился к журналистам Клименко. Елена просто-напросто переутомилась, плюс – недоедала.

"Я думаю, что вся страна переживала и скорбела [по Началовой], а мы тут раз, и зачем-то нас берут и начинаются параллели", – пояснил он "Пятому каналу".

Не так давно порнозвезда всерьез задумалась о своем будущем и решила поменять профессию. Беркова собиралась в губернаторы Мурманской области, чтобы устроить жизнь земляков, проблемами которых она поинтересовалась со страницы в Instagram.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Экс-президент Крыма арестован

Политика задержали в центре Симферополя

Названа причина начала третьей мировой

Конфликт вспыхнет после падения одной из стран Востока

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей