Над истощенной порнозвездой из "Дома-2" трудятся врачи

Знаменитая секс-актриса недоедала

Экс-участница телепроекта Елена Беркова довела себя до голодного обморока – настолько велико было ее желание влезть в откровенный наряд. Бывшая участница многолетней стройки попала в одну из столичных клиник, не дождавшись вечеринки по случаю своего праздника детства, которая была запланирована на 22 марта. Как раз подготовка к шоу в свою честь и довела Беркову до больничной койки.

Сознание звезда "клубнички" потеряла на своей кухне, повредив ногу. Первую помощь ей оказал приятель, который находился в этот момент у нее в гостях. Он и вызвал "скорую".

О госпитализации загорелой брюнетки из фильмов для взрослых первым рассказал на своих страницах StarHit. Затем эту информацию подхватили другие издания. Так, например, Life.ru сообщал, что известной порноактрисе стало плохо из-за нарушения обмена веществ в головном мозге. Во всяком случае, именно такой диагноз, по словам PR-директора Берковой Максима Клименко, ей поставила медсестра.

Известно, что жгучая брюнетка заплатила здоровьем за 4 месяца жесткой диеты, уточняет "ФедералПресс". Она находится в сознании, но еще слишком слаба, поэтому врачи ей выписали постельный режим. Впрочем, к нему артистке не привыкать. Она знаменитая героиня постельных сцен. Правда, сейчас ей противопоказаны резкие движения.

Ситуацию с Берковой не стоит сравнивать с историей Юлии Началовой, обратился к журналистам Клименко. Елена просто-напросто переутомилась, плюс – недоедала.

"Я думаю, что вся страна переживала и скорбела [по Началовой], а мы тут раз, и зачем-то нас берут и начинаются параллели", – пояснил он "Пятому каналу".

Не так давно порнозвезда всерьез задумалась о своем будущем и решила поменять профессию. Беркова собиралась в губернаторы Мурманской области, чтобы устроить жизнь земляков, проблемами которых она поинтересовалась со страницы в Instagram.