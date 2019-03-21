Бузова выбежала на сцену в странных трусах

Вид поющей звезды "Дома-2" разозлил поклонников

Ольга Бузова привычно опубликовала в соцсети новое фото. На нем она показана на сцене в окружении мужчин. А вот наряд на красотке такой, что у фолловеров головы снесло.

"Ну что Тверь... Все помнят, что мы встречаемся...? К сожалению 14 февраля я не смогла до Вас доехать, но обещаю, что в эту пятницу, ох как будет жарко",

– пообещала артистка. Потом еще добавила, что ждет всех и "соскучилась".

На ее призыв откликнулись сразу. Только реакция была наверняка не такой, как ожидала Бузова, – ее распекали со всех сторон.

Многих взбесило то, как одета певица на снимке. Они бурно, и не совсем корректно возмущались:



"Днище просто, как ведешь себя", "Труселя хоть меняй", "Бездарность свою " прикрывают" голоса нет, так опами трясут перед малолетками", "Оля, давай уж раздевайся до трусов на своих концертах; тебе ведь не впервой это делать: на фото значит можешь себя показывать в бикини, так и здесь давай, что уж там...", "И снова "поющие трусы" пытаются покорить мир... Не надоело из себя звездочку из всея Вселенной корчить?.. Как всегда, ничто скачет и пытается спеть ни о чем". .

Некоторым не понравилось стремление артистки к сходству с мировыми знаменитостями. "Под Мадонну косит", "Пытается Джей Ло скопировать", – упрекнули ее такие.

Другие распекали способности Бузовой на сцене и телеэкране:

"Позор эстрады", "Вообще с катушек съехала, считая что она звезда", "Уродина бездарная", "Позор!Собака на сене! Только и может истерить...", "Позорница!.. тебя все за фрика принимают и приходишь на "Дом-2" типа учить жизни молодые пары? Озлобленная старуха!", "Фу! Самая ужасная ведущая!"

Не позабыли и об отношениях с представителями сильного пола. "Она просто флиртует и вертит "хвостом", на самом деле ей никакой постоянный мужчина не нужен", "Прям тренд сейчас на эстраде: куча мужиков и полураздетая женщина... Символ феминизма? Матриархат?", – написали фолловеры.

Истинные фанаты старались поддержать и защитить любимицу: "Дорогая Олечка Бузова, ты самая крутая певица, тебе нужно на "Евровидении" выступать", "Оля, молодец! Во всех направлениях развиваешься! Добиваешься своих целей". Однако таких было очень мало. Видно и впрямь надоели всем "поющие трусы"...