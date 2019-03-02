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Бузова показалась без белья

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Откровенный вид артистки смутил фанатов

Ольга Бузова никого не стесняется и при любом удобном случае хвастается своим телом. Певица опубликовала в Instagram фото в сексуальном купальнике.

"Так хочется уже настоящей весны и солнца ☀️",

– подписала снимок артистка.

Купальник Бузовой едва прикрывает интимные места, что вызвало гнев у подписчиков. "Ужасссс", "Стыд и срам", "Как не сдыдно", "Бузова сделай грудь,а то похожа на трасвестита блин в этом купальнике)", "Скелетон дешевый)))😂", "Кошмар реально че за Фигня".

Несмотря на множество недоброжелателей, нашлись и те, кого не смутил откровенный снимок певицы. "Красотка 😍", "Хороша чертовка 😘", "Самая красивая самая лучшая 💙❤️", "Огонь 🔥", "Классная фигура 👍👍👍".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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