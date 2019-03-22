"Штаны упали": Водонаева изобразила стриптиз

Звезда "Дома-2" продолжает соблазнять фанатов

Алена Водонаева в очередной раз заинтриговала поклонников. Она опубликовала в соцсети видео, на котором показала все изгибы тела.

"Ничего особенного",

– прокомментировала она происходящее в ролике. И многообещающе предложила:

"Листайте дальше".

Ролик и слова красотки нашли отклик в сердцах и умах подписчиков. Только реагировали все по-разному. Мужчин захлестнули эмоции, которыми они тут же поделились:

"Ой, у Вас штаны упали", "Видео заманчивое... прям зацепила. Алена", "Что за танцы? Типа стриптиз?", "Прям захотелось кое-чего", "Больше секса!.. весна же", "Ааааа! Бомбовая женщина", "Оооо, прет", "Клевая! Секси".

Немалый прилив чувств испытали и дамы. Многим из них понравилось, как выглядит и двигается Водонаева.

"Вы прекрасны", "Неплохо", "И правда... ничего", "Ух ты ж... Тут от зависти позагибались все", "Вау, нет слов, одни эмоции", "Пушка", "Восхищение... Вы идеал женской красоты", "Какая грация", "Очень интиригующее и завораживающее видео. Алена, Вы как кошка! Очень изящная!"

Нашлись и такие, кто резко раскритиковал бывшую участницу "Дома-2":

"Только люди, не уверенные в себе и не умеющие привлечь больше ничем внимание, оголяются или полуоголяются и демонстрируют свои попы и сиси на публику", "Алена такая элитная проституточка!", "Боже, какая ограниченная, хоть что-то полезное сделай, кроме самолюбования собой, противно смотреть!", "Что Вы курите?"

Известная своей вспыльчивостью модель не сдержалась и на этот раз.

"Полнолуние пару дней. Я злая. Всех в бан. И тех, кто лайкает тех, кто пишет... тоже в бан",

– заявила Алена. Затем резко парировала нескольким фолловерам, в частности, одной даме на вопрос "Красная комната ... В проститутошной?" она с явным вызовом ответила: "Я в проститушной".



Но интерес подписчиков был направлен не только на то, как выглядит и что делает красотка на видео. Они заподозрили, что женщина тщательно скрывает уход мужа из семьи. Ведь раньше он почти всюду ходил с нею – даже часами стоял в салонах красоты, его лицо неизменно мелькало в соцсетях.

А в последнее время супруга перестали видеть рядом с нею. "Алена почему перестала показывать мужа. Давно нет фото", "Леша пропал с горизонта. Жаль что так быстро все у вас", "Я надеюсь Вы не развелись?!.. Пара-то огонь", – волновались хейтеры.

Водонаева нет раз блистала перед фанатами своими прелестями. В каких только видах она не позировала для фото: и в нижнем белье, из которого едва не выпадала грудь, и голыми бедрами вертела. И, похоже, на этом не собирается останавливаться...