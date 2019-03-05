Перебор: звезда "Дома-2" с голым бюстом повертела бедрами

Ведущая скандального проекта задумалась о фигуре

Алена Водонаева решила ограничить себя в еде, чтобы ее тело достигло идеала, как несколько месяцев тому. Но сперва красотка хочет полакомиться. Звезда "Дома-2" выложила в Instagram короткое видео, в котором выглядит так, как ей хочется.

На записи теледива показана с обнаженной грудью, которую прикрывает руками. Из одежды на ней одни леггинсы, волосы распущены. Она кокетливо двигает бедрами под музыку. При этом виден плоский живот и выступающие ребра.

"Хочу снова быть тощей, как палка, как на этих видео из Японии. Полгода назад всего лишь... Я всегда прихожу в форму, когда правильно формирую режим питания... Итак, я хорошенько поем блинов на эту Масленицу и после приступаю к эксперименту",

– сообщила она фанатам. После чего отметила, что пойдет "не просто протоптанной дорогой питания к идеальному телу", а посмотрит, "как работают разные методики, марафоны и даже диеты". А в заключение поделилась небольшим опытом и пообещала поклонникам подробно писать "обо всем, что понравится и что работает". На эксперименты ей потребуется "три – шесть месяцев".

Подписчики живо откликнулись на ролик и обращение Водонаевой. Но их мнения разошлись. Одним страшно не понравился вид, к которому стремится звезда "Дома-2".

"Перебор, Алена" , "Досок не люблю, это ужасно неудобно", "Куда худее-то, ни сиси, не п...и, ужас!", "Палка о двух концах...", "Скелет на ножках", "Зачем быть палкой... что за тупизм", "Кожа да кости!.. Ужас", "Фальшивые сиси", "Бедер почти не осталось", "Идиотизм – палка!", "Ты реально дохлая и несексуальная в таком образе... не стремись, оставайся, какой сейчас являешься",

– не подбирая выражений, распекали теледиву такие фолловеры.

Представители сильного пола выразили эмоции и дали несколько советов: "Совести у тебя, Алена, нет – такие видео выкладывать... как жить теперь... хороша зараза", "Худышка, сейчас более чувственная", "Вы просто космос", "Ты идеальна", ""Круто, Алена, это смело", "Хороша чертовка", "Нет... ты сейчас очень "вкусная"... тебе как сейчас очень красиво. Просто сделай вот такой, как тут, животик – и все... без впалых щечек".

Дамы негодовали по другому поводу. "Как дешевка – женщина по вызову. Бардак кругом... Ужас, ты же женщина!" – едко заявила одна из них.

Несколько фолловеров возмутило намерение звезды испортить организм диетами. "Надеюсь, Instagram заблокирует этот тупой пост", "Вы,вероятно, забыли про психо-пищевые расстройства, которыми болеют тысячи девушек,и от которого многие погибают совсем молодыми",– написали они.



Водонаева не раз представала перед фанатами в сексуальном виде. Она часто публикует в соцсети ролики, в которых обнажает те или иные части тела.

Ранее красотка уже жаловалась подписчикам на лишние килограммы, которые она якобы набрала. И даже эффкектно показала, где конкретно они скопились.